伊朗4月以來首向以色列射飛彈　川普喊「別打了」：快回談判桌

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者張靖榕／綜合報導

伊朗於當地時間7日晚間向以色列發射多枚彈道飛彈，為4月初以來首度直接攻擊以色列本土，引發中東局勢再度升溫。以軍表示成功攔截來襲飛彈。美國總統川普出面喊話，表示以為美伊協議在接下來幾天就要簽署了，現在卻搞這齣，他要以色列別回擊，也呼籲伊朗趕快回到談判桌上，否則根本無益談判進展。

伊朗時隔2個月再度打擊以色列本土

以色列國防軍（IDF）表示，軍方晚間偵測到來自伊朗的彈道飛彈攻擊，隨即向以色列北部居民發布空襲警報。以軍指出，首波攻擊中的2枚飛彈已遭成功攔截，之後又警告伊朗發動額外飛彈齊射。

一名以色列消息人士告訴CNN，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已召開緊急安全會議，研商後續因應措施。

這起攻擊發生前，伊朗曾警告，若以色列對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）發動攻擊，德黑蘭將直接採取行動。以色列稍早對貝魯特展開空襲，以回應真主黨（Hezbollah）針對以色列北部發動的攻擊。

伊朗國會議員雷札伊（Ebrahim Rezaei）在社群平台X發文表示，針對以色列襲擊被視為真主黨大本營的貝魯特南郊達希耶區（Dahiyeh），伊朗將作出「果斷且痛苦的回應」。

川普出面喊以伊「別打了」

就在飛彈襲擊發生後，美國總統川普也公開呼籲伊朗重返談判。川普接受福斯新聞（Fox News）訪問時表示，「這絕對無助於談判進展。」他說美伊雙方原本已非常接近達成協議，「我原本認為協議可能在下周一、周二或周三簽署，但現在卻發生了這件事。」

川普向伊朗喊話試圖降溫，「你們已經發射飛彈了，這樣就夠了。回到談判桌，達成協議吧。」

川普同時透露，他將致電納坦雅胡，要求以色列不要對伊朗進行報復，「我現在就要打電話給比比（納坦雅胡暱稱），告訴他不要報復。」

川普表示，「雙方都已經出了氣。以色列打了伊朗，伊朗也回擊了以色列，我們不需要再來一次。」

此外，川普也向福斯新聞坦言，他對以色列當天稍早空襲貝魯特感到不滿，認為此舉進一步增加區域緊張局勢。