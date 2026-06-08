跨越62年神預言！工人挖出時空膠囊　內藏「神秘紙條」照做賺翻了

▲1張塵封62年的紙條，竟意外成為賽馬致富秘笈。（圖／翻攝自臉書／Crystal Palace Park Trust）



圖文／CTWANT

1張塵封62年的紙條，竟意外成為賽馬致富秘笈。英國倫敦1名建築工人在公園整修工程中發現1個埋藏超過半世紀的時空膠囊，裡頭除了古老硬幣外，還有1張寫於1964年的手寫紙條，上面留下神秘賽馬建議。沒想到他依照指示下注後，竟真的押中冠軍馬，讓這段宛如電影情節般的故事在當地引發熱議。

BBC報導，事件發生在倫敦南部的水晶宮公園（Crystal Palace Park）。工人日前在搬移1座雕像時，意外在底座下方發現時空膠囊，裡面裝有4枚硬幣及1張泛黃紙條。紙條內容提到，這些硬幣是1964年押注名為「聖誕老人」的賽馬所贏得的獎金，並建議未來發現這封信的人，可以押注1匹與聖誕節有關的賽馬。

負責工程的21歲現場經理史莫斯（Josh Smalls）原本半信半疑，但由於自己從小熱愛賽馬運動，且家族成員曾從事賽馬訓練工作，因此決定嘗試依照紙條內容下注。他花了不少時間查詢近期賽馬名單，最後找到1匹名為「Christmas Day（聖誕節）」的賽馬，並投注20英鎊（約新台幣843元）。

令人驚訝的是，這匹賽馬在上週六的比賽中一路領先，最終以7賠1的賠率奪下冠軍，讓史莫斯成功贏得獎金。他受訪時表示，當下心情就像小孩收到聖誕禮物般興奮，更覺得這一連串巧合充滿神秘色彩。

更巧的是，最先發現時空膠囊的工人多林（Craciun Marius Dorin）來自羅馬尼亞，而他的姓氏「Craciun」在羅馬尼亞語中的意思正好就是「聖誕節」，讓整起事件增添更多戲劇性。

負責管理公園的基金會事後也在社群媒體發文驚呼，「時空膠囊的預言竟然成真了！」貼文吸引大批網友討論，許多人直呼不可思議。此外，當地市長哈里斯（Christine Harris）也受到紙條啟發，跟著投注15英鎊（約新台幣632元）押注同匹賽馬，並表示若獲利將全數捐給慈善機構。

Builder finds 'spooky' 1964 note urging bet on Christmas-named horse - just ahead of one competing in major derby https://t.co/U2mo9ycHBZ pic.twitter.com/ZqCMuFUyJw — New York Post (@nypost) June 5, 2026

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