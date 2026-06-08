AI換臉假警察騙爆日本！　38歲日男柬埔寨詐團吸金數十億被逮

▲詐團柬埔寨設「AI包廂」假冒警察狂騙日本人，日本主嫌曼谷落網。（示意圖／路透）



記者董美琪／綜合報導

泰國警方逮捕一名涉嫌主導跨國電信詐騙網絡的38歲日本男子。該犯罪組織以柬埔寨邊境城市巴比（Poipet）作為主要據點，初估整體詐騙金額達數十億日圓規模。

根據《朝日新聞》、《時事通信社》及日本電視台等媒體報導，嫌犯為佐佐木裕介，於5日在泰國曼谷遭到警方拘捕。日本警方先前已以詐欺等罪名對其發布逮捕令，預計最快將於6月底前完成引渡程序，將其送返日本受審。

泰國警方指出，佐佐木長期在泰國居住，並疑似在幕後指揮位於巴比的詐騙基地運作，負責統籌整體犯罪行動。該集團主要透過網路通話假冒警察，對日本境內民眾進行詐騙。

調查顯示，他疑似與當地負責營運據點的中國籍成員合作，且在其持有物品中，還發現類似日本警方制服的相關物件，用於行騙過程。

此外，佐佐木過去2至3年間曾多次往返泰國、柬埔寨、馬來西亞、中國及越南等地，活動範圍廣泛。他在泰國期間與家人居住於外籍人士聚集的曼谷通羅區（Thonglor）。

泰國警方透露，本案能夠突破，主要是依據日本警方提供的情資展開追查，經過數週監控後成功鎖定其行蹤並完成逮捕。

日本愛知縣警方進一步指出，該詐騙集團在進行視訊詐騙時，疑似導入生成式人工智慧（AI）技術，透過換臉方式偽裝成他人臉孔，甚至在據點內設置專門進行AI換臉操作的「AI包廂」。

相關報導也提到，近年柬埔寨邊境地區出現多個由中國系統性組織操控的詐騙基地，其中假冒警察的手法相當普遍。過去在巴比一帶，去年5月曾有29名日本人因涉入電信詐騙被拘留，後續遭日本愛知縣警方與聯合專案單位偵辦。