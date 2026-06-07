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黃仁勳韓國人氣炸裂！被當偶像追　年輕人「架追蹤網站」掌握行程

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

▲黃仁勳首爾行，在韓國年輕人之間爆紅，甚至被當成偶像追蹤，儼然成為韓國人最愛的企業執行長。（圖／路透，下同）

文／中央社

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳訪問韓國，韓媒直指他受到明星般的待遇，已成為韓國年輕世代的偶像，背後原因包括韓國人瘋電玩、投資輝達的回報，以及黃仁勳腳踏實地的形象。

無論是現身弘大的網咖、合體電競傳奇Faker，還是與韓國企業領袖吃五花肉配燒酒，黃仁勳的一舉一動吸引人潮、鏡頭和網友關注。還有人架設追蹤網站，讓粉絲掌握他的動向。

黃仁勳儼然成為韓國人最愛的企業執行長，「韓國前鋒日報」（The Korea Herald）訪問多名韓國年輕人，探討背後原因。

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

報導指出，黃仁勳令人著迷的一部分原因不難理解：輝達位居全球人工智慧（AI）熱潮的中心，而韓國半導體、高頻寬記憶體、機器人及AI等未來產業，也與輝達生態系緊密連結。黃仁勳的言論、合作夥伴，甚至餐敘對象，都被認為能替韓國產業的未來提供線索。

24歲的李泰鎬（Lee Tae-ho，音譯）表示：「許多人其實很感謝黃仁勳讓他們有機會投資輝達，相信這支股票不太可能賠錢。他承諾投資韓國，擴大供應圖形處理器（GPU），讓他的形象更加分。」

事實上，早在ChatGPT和這波AI熱潮出現前，許多韓國年輕人就很熟悉輝達，因為輝達顯示卡是無數遊戲用電腦和網咖的愛用配備。

▲▼輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與T1選手Faker、Doran、Oner、Peyz及Keria同台。（圖／VCG）

▲黃仁勳與T1選手Faker、Doran、Oner、Peyz及Keria同台。（圖／VCG）

當黃仁勳稱讚韓國電競、向Faker致意或造訪網咖，不會讓人覺得只是某個外商主管對韓國文化的泛泛恭維之辭，而是在與許多年輕人成長並引以為傲的社群互動。

27歲的崔允鎬（Choi Yun-ho，音譯）說，年輕世代真的很瘋電玩，尤其玩高階遊戲時，顯示卡更是不可或缺，「輝達確實在韓國遊戲文化中扮演重要角色」。

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

崔允鎬接著說，而且韓國人經常會對公開欣賞韓國的東亞人物產生親切感。黃仁勳身為台裔美國人，又擁抱韓國遊戲與電競文化，自然符合這些條件。

26歲的韓聖鉉（Han Sung-hyun，音譯）則提到，韓國網路社群圍繞輝達與黃仁勳，已發展出強大的迷因（meme）文化，「最近輝達和黃仁勳正處於這些迷因的中心，YouTuber也成了向一般大眾推廣的橋樑」。

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

重複曝光不見得能讓年輕人變專家，卻營造出日常熟悉感。對許多人來說，黃仁勳不像是遙遠的矽谷大主管，更像是從網路上認識的人。對於愈來愈依賴演算法而非報紙來獲取資訊的世代而言，這樣的熟悉感很重要。

除了迷因與市場影響力，黃仁勳的個人故事也很有賣點。從移民洗碗工，到創辦全球最有價值的AI晶片公司，他的經歷堪稱白手起家的典範。這對聽慣富二代、家世與菁英背景的年輕人來說，格外能引起共鳴。

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

38歲的金成智（Kim Sung-ji，音譯）說：「我認為大家崇拜他，是因為他並非含著金湯匙出生的成功商人，而是克服艱辛，打造出全球市值第一的公司。」

韓國前鋒日報最後指出，許多韓國年輕人特別欣賞那些強大但不會太正式、階級嚴明或像「老頑固」的人。黃仁勳無疑是菁英，但他鮮少擺出傳統企業鉅子的姿態。

黃仁勳穿皮衣、談電玩、喝燒酒、願意直接與粉絲互動，都讓他的形象更加親民。許多企業主管試圖表現出平易近人，黃仁勳則常讓人覺得真的樂在其中。

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

26歲的洪智媛（Hong Ji-won，音譯）表示，千禧世代及Z世代多半討厭嬰兒潮世代的文化，黃仁勳則代表很多韓國年輕人想看到的成功者類型。

她說：「他展現的就是年輕人等待已久的形象—既成功又自在，又懂得對仰慕者表達尊重。」

▲▼黃仁勳韓國首爾行。（圖／路透）

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