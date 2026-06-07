上台變救援鍵盤手！大學生完成電影配樂演出　奧斯卡作曲家讚爆

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上台變救援鍵盤手！大學生「零彩排」完成電影配樂演出　奧斯卡作曲家讚爆

觀眾變救援鍵盤手！大學生「零彩排」完成電影配樂演出　奧斯卡作曲家讚爆

▲澳洲雪梨近日一場電影《樂來越愛你》（La La Land）現場音樂會上演現實版「追夢劇情」。（圖／翻攝自Instagram／Maddie Corwin）

圖文／CTWANT

澳洲雪梨近日一場電影《樂來越愛你》（La La Land）現場音樂會上演現實版「追夢劇情」。一名21歲大學生臨時登台救場，在毫無彩排的情況下完成高難度鋼琴與合成器演奏，不僅讓演出順利進行，也意外成為全場焦點。

《衛報》（The Guardian）報導，該場《La La Land in Concert》演出於雪梨達令港ICC劇院舉行，形式為在大螢幕播放電影，由現場管弦樂團同步演奏配樂。演出過程原本順利，但中場休息意外延長約40分鐘，隨後奧斯卡得主、作曲兼指揮赫維茲（Justin Hurwitz）親自上台說明突發狀況。

赫維茲表示，樂團鍵盤手突然身體不適無法繼續演出，現場急需一名具備視譜能力的鋼琴或鍵盤演奏者臨時支援。他回憶當時後台一度陷入緊急狀態，雖然有替補人選稱可在短時間內抵達，但評估後認為時間已不足以等待。

在無法確保專業替補即時到場的情況下，主辦方決定在現場尋找觀眾支援。當時坐在台下的雪梨大學學生納薩（Sterling Nasa）最終被邀請上台，臨危受命坐上電子鍵盤。納薩主修政治與國際研究，同時擅長鋼琴演奏。他受訪時表示，當時一度猶豫，但在朋友鼓勵下決定上台嘗試，「最後選擇站上去，是非常正確的決定。」

真正考驗出現在電影歌曲《Start a Fire》的演出段落，該曲包含極為複雜的合成器獨奏，設計上需精準配合電影畫面動作，對視譜與即興能力要求極高。赫維茲坦言，即使是專業音樂家也未必能順利完成。

納薩則表示，看到樂譜時已意識到難度極高，難以完全依譜演奏，因此選擇以即興方式調整旋律與節奏，最終成功完成演出，帶動整段音樂順利進行，並獲得全場觀眾熱烈掌聲。赫維茲事後盛讚他的表現，指出這不僅是視譜能力，更展現臨場創作與音樂直覺，「在沒有排練的情況下即興完成正確調性與風格演奏，非常驚人。」

演出結束後，現場氣氛充滿驚喜與難以置信，樂團成員與主辦方皆對這場「意外救援」感到震撼。納薩也因此接受多家媒體訪問，短時間內成為話題人物。他表示，能在現場演奏自己長期喜愛的電影配樂，是一次難忘經驗，但強調仍將回歸大學課業。

主辦單位則回應，已著手為後續巡演場次安排替代鍵盤手，以避免類似突發狀況再次發生。不過這場「觀眾救場」插曲，也意外成為本次巡演最具話題性的篇章之一。

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