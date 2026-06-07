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黃仁勳KBO開球穿「93號球衣」藏涵義　場邊神救援超溫馨

文／鏡週刊

輝達 NVIDIA創辦人暨執行長黃仁勳今（7日）繼續韓國訪問行程，台灣時間下午四點在在首爾蠶室棒球場舉行的2026職業棒球KBO聯賽Kiwoom Heroes和斗山熊隊球賽，為斗山熊隊開球。穿著象徵英業達創立年代1993的「93」號球衣的黃仁勳，開場致詞就大喊「GO！KOREA！」引起全場沸騰。

黃仁勳在韓國為斗山熊隊開球，架勢十足。（截圖自jtbc YT）

▲黃仁勳在韓國為斗山熊隊開球，架勢十足。（截圖自jtbc YT／下同）

黃仁勳在場邊熱身。（截圖自jtbc YT）

▲黃仁勳在場邊熱身。（截圖自jtbc YT）

黃仁勳在場邊準備時，還簡單地做了手臂暖身動作，登板前特別接過現場麥克風向觀眾致意，表示「Nvidia與韓國的科技產業一起成長」，也感謝合作夥伴與球迷的歡迎，並直言此行除了交流產業合作，也很期待韓國炸雞文化，還提到「chimaek（炸雞配啤酒）是最棒的組合」。

黃仁勳（左）與斗山集團會長朴正元（中）為球賽開球。（截圖自jtbc YT）

▲黃仁勳（左）與斗山集團會長朴正元（中）為球賽開球。（截圖自jtbc YT）

開球結束後，黃仁勳移駕觀眾席，現場不斷有家長帶著小孩上前要求簽名與合影，他來者不拒，並蹲下與小朋友齊高為他們簽名，其中一名父親甚至抱著約一歲女嬰靠近互動，小孩一度因怕生掙扎，差點從懷中滑出，讓黃仁勳嚇一跳，隨即伸手接住並安撫，現場氣氛溫馨又有趣。

據韓媒報導，黃仁勳今晚預計再度與SK集團會長崔泰源會面，地點仍選在炸雞餐廳，外界預期雙方將就AI與半導體合作進一步交流，也讓這場「炸雞外交」再度成為焦點。


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