泰6歲男童遭「阿公養的寵物猴」活活咬死！利齒咬穿肺部　全身血

▲泰國一名男童遭阿公飼養的寵物猴咬死。（圖／翻攝自Khaosod）



記者王佩翊／編譯

泰國南部洛坤府（Nakhon Si Thammarat）一名6歲男童在自家附近玩耍時，竟遭阿公飼養的「寵物猴」活活咬死。原本溫馴的猴子不知為何突然暴走，對著男童的胸口與雙腿瘋狂啃咬，銳利的獠牙甚至當場「深深嵌入肺部」。男童因傷勢過重，送院搶救後仍宣告不治。

根據Khaosod報導，泰國當地警方指出，這起事件發生在洛坤府錫春縣（Sichon）的一處村落。當地辦事處6日接獲民眾報案稱，有兒童遭到猴子嚴重咬傷、生命垂危。大批救援人員與承辦警官隨即趕往現場調查。

當救援小組抵達時，受重傷的6歲男童已被家屬緊急送往錫春醫院（Sichon Hospital）急救。院方透露，男童送醫時全身上下有多處嚴重撕裂傷，尤其是胸口遭到猴子利齒狠狠咬穿，傷口深及肺部，雙腿也布滿深沉的齒痕。

儘管醫療團隊在第一時間便全力搶救，但由於傷勢嚴重，男童最終仍在醫院傷重不治。

根據初步調查顯示，咬死人的猴子的主人正是男童阿公。男童阿公向警方表示，這隻猴子是他從小拉拔養大的，平時都綁在住家旁的兩棵大樹之間。為了不讓猴子太過沉悶，他還刻意準備了一條長度足夠的繩子，好讓猴子可以自由地在兩棵樹之間攀爬玩耍。

事發當天，年僅6歲的孫子疑似因為年幼不懂事，在玩耍時悄悄走進了猴子的活動範圍內，怎知因此遭到猴子攻擊，導致這場無法挽回的悲劇。警方表示，目前尚未有任何涉案人士被起訴。