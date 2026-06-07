快訊／首爾、仁川「缺投票用紙」侵害參政權　總統李在明道歉了！

▲南韓總統李在明。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓3日實施全國性地方選舉，針對廣域級市長、道知事、市長、郡守、區廳長、教育監以及部分選區國會議員補選進行投票，豈料首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，民眾連日包圍投票與開票所抗議。對此，南韓總統李在明稍早透過社群平台X發文，對於選民參政權遭到侵害一事表達遺憾立場。

根據《韓聯社》、《YTN News》，李在明今（7）日下午透過X發文，針對首爾、仁川在地方選舉時缺乏足夠投票用紙一事表達遺憾立場，強調失去人民信賴的機關（指中選會）毫無存在意義，「儘管此次失誤難以輕易帶過，但之後的對應方式與向國民解釋的部分，我也認為不夠完善！國民參政權是憲法保障權利，無論何種理由都無法被限制或侵害。」

李在明接著表示，「此次事件嚴重破壞國民主權的根幹。我身為國民的一份子、且身為負責領導政府的總統，對此是深表遺憾。國會應儘速啟動國政調查，明確釐清事發經過與真相，同時制定對策防止下一次的失誤。我也要求，必須針對中央選舉管理委員會（中選會）提出根本性的制度改善方案。」

李在明指出，南韓政府充分體認到此次事件的嚴重性，行政方面將採取所有手段，同時推動成立由檢察官、警察所組成的聯合搜索本部，釐清相關責任歸屬，「中選會委員長之所以是國家5部要員，是因為中選會是有其相應的權限和義務、責任的獨立機構，與正府、立法部、司法部一樣。」

李在明最後譴責，「失去國民信任的獨立機關，毫無其存在意義！中選會必須嚴正承認此次事件疏失，針對組織結構與選舉管理過程進行全面性的檢討，向國民們展現出刷新與改革的意志，追求恢復國民的信賴。」