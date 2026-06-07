全身遭大量蛆蟲活啃！南韓狠夫放任妻子慘死　判刑30年

▲韓國一名陸軍士官因長期疏於照顧重病妻子，導致對方全身布滿蛆蟲、最終因敗血症身亡。（示意圖／VCG）

文／CTWANT

南韓一起駭人聽聞的虐待致死案件近日宣判。一名陸軍士官因長期疏於照顧重病妻子，導致對方全身布滿蛆蟲、最終因敗血症身亡，被軍事法院依殺人罪判處有期徒刑30年。案件細節曝光後震驚社會，檢方認為量刑過輕，將提起上訴。

韓媒JTBC報導，被告A男於2024年11月17日在京畿道坡州市住家撥打119報案，聲稱30多歲的妻子意識不清。救護人員趕抵現場時發現，女子坐在床上，全身遭排泄物污染，環境衛生極度惡劣。更令人震驚的是，她身上竟有數以萬計的蛆蟲四處蠕動，情況慘不忍睹。

報導指出，女子在送醫途中一度心跳停止，隔天因敗血症不治身亡。參與救援的消防員事後受訪時透露，死者全身幾乎被蛆蟲覆蓋，是從業以來見過最嚴重的案例之一。負責搶救的急診醫師在法庭作證時指出，自己行醫15年來，第一次看到活著的病人身上出現如此大量蛆蟲。

醫護人員嘗試以大量生理食鹽水沖洗，但蛆蟲仍持續從傷口及皮膚縫隙冒出，最終只能以繃帶包紮處理。醫師也反駁被告宣稱因家中使用芳香劑而未察覺異味的說法，強調死者身上的腐敗氣味濃烈到整個診療室都瀰漫惡臭。韓國國立科學搜查研究院法醫同樣表示，自己從事法醫工作15年，也僅見過2次活體出現蛆蟲的案例，可見死者遭放任的程度極為罕見。

檢方指出，被告身為丈夫，長期與妻子共同生活，不可能未察覺其病情惡化，卻始終未安排就醫，最終造成死亡，因此依「不作為殺人」罪嫌起訴。所謂不作為殺人，是指有救助義務的人明知危險存在，卻故意不採取行動而導致他人死亡。

然而A男在庭審期間始終否認犯意，辯稱不知道妻子病況如此嚴重，且妻子本人不願接受治療。不過法院認為，他足以預見長期放任被害人將導致死亡結果，認定其具有殺人故意，且審理期間持續以難以令人信服的理由辯解，毫無悔意，因此判處30年徒刑。

宣判後，死者家屬因不滿被告始終面無表情、未曾表達歉意，一度情緒失控衝向被告席，遭法警制止。檢方則表示，此案情節極其惡劣，應判處更重刑責，未來將提起上訴。

延伸閱讀

▸ 中壢老街溪驚見女子躺河床！路人嚇壞報警 她淡定喊「太熱了泡水消暑」

▸ 送修手機「只要等1小時」讓英國人超震驚 網笑：在台灣生活真的很幸福

▸ 原始連結