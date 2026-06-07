美20歲男大生「離奇陳屍日本山區」！　警曝：無他殺嫌疑

▲警方指出，威斯頓的死並未涉及他殺可能性。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國一名20歲男大生詹姆斯・威斯頓・希金波瑟姆（James "Weston" Higginbotham）隨家人赴日本旅遊期間，因與家人發生爭執，負氣獨自離開，就此下落不明。最終在失蹤8日後，被發現陳屍於京都山區。根據最新調查進度，警方確認，該起事件並無他殺嫌疑。

根據《讀賣電視台》報導，熱愛大自然的威斯頓得知母親在規劃這趟旅程時借助了AI工具，加上他本身認為AI科技對自然資源造成消耗，因此與母親發生激烈衝突。他5月29日獨自一人離開家人入住的京都市區飯店，完全沒有說明去向，家人試圖聯繫卻再也得不到回應。

事發初期，威斯頓的父母透過定位應用程式「Life360」追蹤他的行蹤，一度掌握到他搭乘電車、走訪數間商店的動向。然而，當父母傳訊息詢問他身在何處後不久，手機定位訊號便驟然中斷，再也無從追蹤。威斯頓的母親對此深感震驚，直言兒子平日根本不會有這樣的舉動，情況極不尋常。

日本警方獲報後，出動至少100名警力投入搜索。根據監視器畫面所拍下的最後身影，威斯頓是5月29日晚間8時左右獨自一人走在京都市山科區，並朝山區森林健行步道走去。

6月6日下午，協助搜尋的志工在京都市山科區山林深處發現一具遺體，經警方確認正是失蹤已久的威斯頓，而根據最新調查，警方已經證實，威斯頓的死亡並無他殺嫌疑，且不涉及刑事案件。