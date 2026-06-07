男追求遭拒！朝17歲少女「連砍近20刀」想奪命　驚悚一幕曝光

▲男子先朝17歲少女連砍近20刀之後，接著把繩索套在她的頸部，企圖奪命。（圖／翻攝自NDTV）

記者詹雅婷／綜合報導

印度中央邦一名男子因追求遭到拒絕，在5日持斧頭攻擊一名17歲少女，朝她的臉部、頭部連砍近20刀，隨後又把她拖上屋頂企圖殺害。事發當時的影片如今也曝了光，場面相當駭人，少女當時流著血受到重傷，緊急送醫，臉部縫了許多針。

趁獨自在家時闖入 持斧連砍近20刀

NDTV報導，嫌犯帕里哈爾（Dharmendra Parihar）5日趁少女獨自在家的時候強行闖入屋內，朝她的臉部與頭部連砍近20刀，接著抓住她的頭髮把她整個人強行拖上屋頂，在她脖子套上繩索，企圖將她殺害。

事發影片顯示，受害少女被懸吊之際仍有呼吸，但一直在流血，隨後繩子從帕里哈爾手中滑落，少女跌落地面。在這之後，帕里哈爾往下一跳，朝她靠近。

鄰居趕來救人 發現少女倒臥血泊中

聽到少女呼救聲的鄰居趕緊衝到她家，發現她倒臥血泊之中，傷勢嚴重但還活著，緊急把她送醫。到院後少女病況持續惡化，醫生透露，她身上多處嚴重受傷，臉部需縫合多針。

帕里哈爾事後遭村民制伏，並由警方逮捕，被控殺人未遂等罪。

受害少女家屬透露，這並非帕里哈爾第一次對少女出手。據信帕里哈爾早在數周之前就曾經騷擾猥褻少女，且持續糾纏不休。

事件曝光後，當地村民與受害者家屬封住一條主要道路長達約7小時，要求當局嚴懲嫌犯及其家屬，並拆除他的房子。直到高階警官出面承諾依法嚴辦，抗議行動才告一段落。