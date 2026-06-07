才剛起飛！客機頻傳異音急轉降　竟是「耳機殘骸」卡在起落架

▲葡萄牙航空（TAP）發生驚險事件。（圖／達志影像／美聯社）
記者吳美依／綜合報導
葡萄牙航空（TAP）TP2678航班起飛不久後，機體不斷傳出異常聲響，機師為了安全起見，決定緊急轉降葡萄牙波多（Porto），竟在前起落架尋獲停機坪工作人員粗心遺忘的「耳罩式耳機」殘骸。
半空中傳異音 全機緊急轉降
前TAP飛行員、航空作家蓋德斯（Jose Correia Guedes）在X發文披露，里斯本機場一名停機坪工作人員，不慎將耳機忘在作業現場。他想起來之後立刻檢查跑道，但什麼都沒找到，塔台甚至為此指示另一架準備降落的班機重飛。
與此同時，另一架預計從里斯本飛往倫敦的葡航客機，卻在5日凌晨4時30分起飛不久後出現異狀，不僅空服員持續聽見機身傳出怪聲，就連部分乘客也感受到機體外側的撞擊感。
這架空中巴士A321原定從里斯本飛往倫敦，卻為此緊急轉降波多，落地後發現一副耳機的「殘骸」卡在起落架上。
▼前TAP機師發布耳機殘骸照片。（圖／翻攝X）
耳機殘骸照曝光 業界前輩揶揄
TAP證實，TP2678航班確實因為「技術檢查」轉降波多，並強調「整個過程在完全冷靜與安全的環境下進行，航班隨後順利繼續飛往最終目的地」。
蓋德斯揶揄道，那名停機坪工作人員恐怕得「戴好護耳裝備去見老闆，因為即將面對的噪音會相當震撼」。
他稍後還發布一張「只剩下耳機線」的殘骸照片表示，「可惜我沒被告知這副堅不可摧的設備品牌，不然這應該可以變成一個很好的行銷案例。」
Então, pá? Hoje de madrugada um voo da TAP que se preparava para aterrar na pista 02 do aeroporto de Lisboa foi instruído a "borregar" (arremeter????????) pela Torre de Controle. Porquê? O oficial de placa de serviço a um Airbus A321 da TAP que acabara de descolar para Londres tinha… pic.twitter.com/Csx3aGbwjh— José Correia Guedes (@cpt340) June 5, 2026
Senhoras e senhores eis os restos mortais dos fantásticos auscultadores (headsets) que hoje voaram pendurados num Airbus da TAP entre Lisboa e Porto. Durante a subida alguns passageiros das filas de trás sentiram "pancadas" no exterior e alertaram a tripulação para o facto, o que… pic.twitter.com/dTC9NvK5Xo— José Correia Guedes (@cpt340) June 5, 2026
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