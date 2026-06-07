日本開出「自衛隊出兵荷莫茲海峽」3大條件！　日媒曝其中關鍵

▲日本防衛大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

荷莫茲海峽遭到伊朗實質封鎖，對此，日本政府針對是否派遣自衛隊前往救援，設下了「3大條件」。不過，在美伊兩國持續緊張的現狀下，當局評估目前要實施派遣仍是極其困難。

根據《共同社》報導，知情人士7日透露，日本政府目前針對派遣自衛隊前往荷莫茲海峽設下「3大前提條件」，分別是美國與伊朗達成停戰協議、與伊朗保持溝通、現場威脅程度降低。

報導指出，這3大條件是由日本防衛大臣小泉進次郎5月13日在由英國與法國共同舉辦的線上國防部長會議上首度提及。小泉進次郎當時強調，為了讓荷莫茲海峽的「多國聯合任務」獲得更廣泛的支持，滿足上述條件至關重要，同時他也呼籲「與美國之間的溝通也同樣重要」。

值得注意的是，由於在兩國正式停戰之前進行水雷清除工作，在法律上恐被視為對佈雷國家「行使武力」，這將直接觸犯日本憲法中所禁止的「海外派兵」條款。為了顧及日本憲法上的諸多限制，在該次會議結束後由英國政府發表的共同聲明中，特別以顧慮日本的形式，明確記載了各國部隊的派遣「將完全依據各國憲法來實施」。

日本政府內部為因應未來美伊可能達成的停戰協議，將持續研擬具體的派遣方案。其中，「清除遭遺棄的水雷」被認為是最有力的方案，因為只要是在美伊雙方成立停戰協議的前提之後，自衛隊便可依據現行的《自衛隊法》合法前往執行掃雷任務。此外，護航民間船舶也是當局正在研議的具體活動選項之一。