緬甸修法：詐騙「最重判死刑」！　軍政府再出手　清剿豬仔新據點

▲緬甸嚴加打擊詐騙園區。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

緬甸軍政府政權3日正式向上議院提交了一部專門打擊詐騙的「反網路詐騙法案」，其中最高刑罰為「死刑」，並在條文中明確納入與國際刑事警察組織（ICPO）的跨國合作機制。外界認為，該法案的核心打擊目標是當地的中國籍犯罪組織詐騙據點，而軍政府之所以罕見祭出極刑，背後顯然承受了來自中國政府的巨大政治壓力。

根據《共同社》報導，法案內容明確寫到，若是為了強迫他人參與詐騙，而對被害人實施暴力、拷問或非法監禁者，最高將被判處終身監禁，甚至死刑；若不幸導致被害人死亡，則將直接適用死刑。

此外，法案中也明文規定將與國際刑事警察組織（ICPO）以及東盟警察組織（ASEANAPOL）展開深度合作，並加入防堵受害贓款外流的相關防制條款。該法案在經過下議院審議等程序後，預計將在年底前正式通過成立。

事實上，緬甸軍政府近期已在國內針對中國籍網路詐騙據點，展開多波「掃蕩大作戰」，並透過國營報紙連日高調宣傳打詐成果。今年1月，當局就曾大動作宣布成功瓦解了位於緬甸東部、鄰近泰國邊境的惡名昭彰詐騙基地「KK園區」。

知情人士透露，軍政府目前的作戰重心，已經轉移到另一個同樣廣為人知的詐騙新據點「水溝谷」（Shwe Kokko），正集結兵力推進清剿行動。

由於東南亞網路詐騙背後有許多中國人受害，不僅是詐騙金錢，還將人騙到當地當「豬仔」，因此中國政府也大動作加強打擊力道，甚至接連處刑多名詐騙組織的核心成員。