20歲印尼男「飛新加坡」伸手狂摸隔壁17歲少女！　被判鞭刑3下

▲印尼一名男子因在飛機上猥褻鄰座少女，被新加坡法院判處鞭刑3下、15個月有期徒刑。（示意圖／VCG）



記者王佩翊／編譯

印尼一名20歲男子日前搭機從日本沖繩飛往新加坡時，在飛機上獸性大發，對鄰座的17歲泰國籍少女伸出鹹豬手猥褻。新加坡法院6月3日正式對此案做出判決，判處該名男子15個月有期徒刑以及鞭刑3下。

根據《海峽時報》報導，20歲印尼籍被告阿里爾（Ariel Lhudfiyan Muarifin）在沖繩擔任建築工人。他4月15日搭機準備經由新加坡轉機返回印尼老家，而遭到猥褻的17歲泰國籍被害少女，則是準備經由新加坡轉機回泰國。

兩人在沖繩飛往新加坡的班機上，碰巧被安排在鄰座，沒想到被告竟開始對少女上下其手。飛行途中，阿里爾見隔壁的被害少女陷入熟睡，便在其毫無防備的情況下，大膽伸手對她猥褻。

少女在睡夢中驚覺自己遭到侵犯而嚇醒，隨即試圖移動身體、故意遠離阿里爾以躲避騷擾，然而阿里爾卻毫無收斂之意，依然故我地繼續對她伸出鹹豬手。

少女最終離開座位，並向機上空服員求救。空服員得知狀況後，迅速將少女安置到客艙內其他位置，將兩人徹底隔離。

當飛機順利降落新加坡樟宜機場後，航空公司隨即將這起空中性騷擾事件通報給新加坡警方，阿里爾也在當天落地後立刻遭到逮捕。

檢方指控阿里爾故意利用飛機上的狹小空間進行犯罪，因此向法官求判14至16個月的監禁，並施以3至5下的鞭刑。儘管阿里爾在法庭上透過翻譯不斷向法官求情、希望能從輕發落，但法官最終仍判他15個月有期徒刑、鞭刑3下。

根據新加坡現行法律，犯下「非禮罪」（outrage of modesty）最高可判處3年監禁、罰款、鞭刑，或是上述處罰併科。

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