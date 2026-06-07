泰7歲女童陳屍橡膠園　兇手竟是13歲親姐！17歲叔叔協助棄屍



▲泰國北碧府傳出驚人命案，7歲女童慘遭殺害，兇手竟是姐姐和叔叔。（圖／達志／路透社）

文／CTWANT

泰國北碧府上週發生一起震驚當地的命案，一名7歲女童上個月30日在住家附近失蹤，隔兩天後被發現陳屍在一處橡膠園裡，經過警方連日抽絲剝繭，日前宣告破案，兇手竟是女童的13歲姐姐甘達（音譯）和17歲叔叔佩（音譯）。

根據外媒報導，由於死者年紀尚小，加上失蹤與死亡過程充滿疑點，案件也引發泰國社會的高度關注，更令人吃驚的是，警方在不久後宣布案情有重大進展，甘達和佩接受訊問時坦承殺害女童。

雖然逮捕2名嫌犯，但警方強調現仍在全面檢視所有說法，並比對供詞、現場證據與法醫鑑定結果，據了解，雙方供詞不一，警方最先得到的說法是甘達供稱，與妹妹曾因電話問題發生爭執。爭吵過程中，她用手摀住妹妹口鼻，導致對方窒息而亡，之後她向叔叔佩求助，兩人再一起把遺體運至橡膠園藏匿。

另一個說法則是，當時3人都在屋內玩耍，然後拿著肥料袋套在女童頭上，甘達和佩都說只是鬧著玩，但沒想到對方一動也不動，兩人立刻陷入恐慌，然而卻並未尋求協助，而是是選擇隱瞞真相，他們先將女童遺體藏進衣櫃，在思考該怎麼做以後，再騎車把遺體運至一處偏僻的橡膠園丟棄。警方尚未公開說明兩種說法之間有何差異。

由於13歲姐姐甘達仍未成年，因此並沒有前往現場參與模擬犯案，破案的消息很快傳遍全村，許多人對案件的發展感到震驚，一名村民含淚表示，自己完全不敢相信死者姐姐和叔叔竟是殺害女童的主嫌。調查人員仍持續查證供詞內容，並建立完整時間軸，整起案件也仍在持續調查中。

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