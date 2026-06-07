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眼耳鼻滲血！男童「無預警發作」嚇壞爸媽　竟是壓力太大罹罕病

▲▼眼耳鼻滲血！男童「無預警發作」嚇壞爸媽　竟是壓力太大罹罕病。（圖／翻攝sagepub.com）

▲印度男童罹患罕見「血汗症」，原因與壓力太大有關。（圖／翻攝sagepub.com，下同。）

記者吳美依／綜合報導

印度一名11歲男童的眼睛、鼻子及耳朵不時莫名「滲出血液」，嚇壞父母與家人。他就醫後確診極為罕見的「血汗症」（Hematohidrosis），起因竟與課業壓力高度相關。此病例研究已發表在期刊《Sage Journals》。

眼耳鼻出血不會痛　竟與壓力太大有關

男童出血毫無預兆，發作時不會疼痛，而且通常幾分鐘內就會停止。他的症狀持續超過1個月後，才被父母帶往急診檢查。

不過，儘管醫療檢測確認男童患處流出來的確實是血液，各種血球數量及血管性血友病因子（VWF）數據都很正常，初步檢查根本找不到出血的明確原因。

排除生理異常後，醫療團隊轉向心理與精神評估，終於確認病因。

▲▼眼耳鼻滲血！男童「無預警發作」嚇壞爸媽　竟是壓力太大罹罕病。（圖／翻攝sagepub.com）

血汗症超罕見　課業壓力高度相關

男童被確診為「血汗症」，這種疾病極為罕見，目前文獻記載不到50例，患者約84%都是女性，通常與極端情緒或心理壓力有關。醫療團隊另外指出，「血汗症」更容易出現在青少年，尤其是印度和巴基斯坦的亞洲族群身上。

男童父母坦言，異常出血往往與「課業壓力、同儕競爭或父母對學業成績的期待」3大情境高度重疊。根據男童自述，他對於自己在學校的表現及父母期待，也確實出現嚴重焦慮的情緒。

多管齊下　治療效果顯著

確立原因之後，醫療團隊採取跨科別介入，開立乙型阻斷劑「普萘洛爾」（Propranolol）抑制身體的「戰或逃」（fight-or-flight）反應並緩解焦慮，同時安排認知行為治療，協助男童建立情緒調節能力與因應學業壓力的策略。男童父母也同步接受諮商，調整對孩子學業成績的期待，學習打造更多支持、更少刺激的家庭環境。

醫療介入2週內，男童出血次數大幅減少，4週內僅剩幾次輕微發作，3個月後幾乎完全康復。

研究作者強調及早辨識血汗症至關重要，可避免患者接受不必要的檢查與治療，「本案例凸顯了將血汗症視為罕見臨床病症的重要性」，除了指出心理與社會因素可能扮演的關鍵角色，也強調「採取跨專業、多學科合作的治療與管理方式，對於獲得良好的治療成效至關重要。」

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