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黑幫吸收少年殺人！瑞典擬下修刑責至13歲　未成年人送監獄

▲▼ 瑞典羅瑟斯伯格監獄（Rosersberg）。（圖／路透）

▲瑞典羅瑟斯伯格監獄（Rosersberg）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞典幫派暴力問題持續惡化，光是去年就有52名未成年人涉嫌謀殺或是殺人未遂，這也給了當局一個難題，那就是該如何處置殺人的孩子。瑞典政府如今正研擬修法，要把刑事責任年齡從15歲下調至13歲，把觸犯嚴重罪行的未成年人送進監獄，國會預計6月15日投票表決。

黑幫吸收青少年殺人　11歲也不放過

路透、衛報等報導，瑞典過去十年幫派槍擊與爆炸事件激增，其中數十起由未成年人犯下，警方估計，目前全國活躍幫派成員多達1萬7500人，犯罪集團甚至會透過社群媒體招募青少年執行謀殺與爆炸任務，包括年僅11歲的孩子。

瑞典司法部長斯特莫（Gunnar Strommer）今年4月曾提到，「我們正面臨緊急狀況。去年有52名15歲以下的兒童涉嫌謀殺或殺人未遂出庭受審，我們談的不是竊盜、傷害或搶劫，是謀殺。」

瑞典政府表示，過去溫和監管的方式已經失敗，是時候採取強硬手段，把孩子送進監獄，而非交由社會服務機構。

未成年人觸犯嚴重罪行　送進監獄

根據擬議新法，被判觸犯最低法定刑期達4年以上罪行的未成年人將被送進監獄。位於斯德哥爾摩北方的羅瑟斯伯格監獄（Rosersberg）是三所改建的監獄之一，獄中生活將以學校教育為重心，課餘時間可看電視、打電動或健身，牢房會在每晚8時上鎖，獄中禁止使用手機，棋藝課程則用來培養專注力。

監獄長韋斯曼（Gabriel Wessman）預計夏季過後就會有第一批入獄的孩子，但也坦言，這些孩子當中有些從未離開父母獨立生活，最大挑戰是給予他們足夠的安慰與支持，「他們會在這裡長大」，獄方必須協助他們度過青春期。

再犯率高　現行制度被認定失敗

過去，瑞典最棘手的少年罪犯均由社會服務機構接手，但這套體制被普遍視為失敗；根據瑞典國家審計署報告數據，少年犯有九成會再次犯罪，八成在成年之後會入獄。執政黨認為，監禁能保護社會大眾、為受害者伸張正義，並切斷與幫派的聯繫。

然而批評聲浪不小，反對派中間黨發言人羅斯（Wilma Roth）直說，「13歲還是個孩子，甚至還沒到可以合法購買能量飲料的年齡。15歲以下觸犯重罪的孩子應該受到安置照顧與治療，而不是被關進監獄。」

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