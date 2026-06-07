「肉色腸狀」散落泰國海灘！竟是粉紅海參沖上岸　蔓延近100公尺

▲羅勇府素安山海灘6日有大批「粉紅色海參」被沖上岸。（圖／翻攝臉書ปชส. จังหวัดภูเก็ต，下同。）



記者吳美依／綜合報導

泰國羅勇府（Rayong）素安山海灘6日有大批「粉紅色海參」被沖上岸，引來居民與遊客爭相圍觀，也掀起生態異象的擔憂。當局調查後研判這起事件屬於罕見自然現象，呼籲民眾無須過度恐慌。

蔓延近百公尺 粉紅海參沖上岸

《泰國日報》記者實際前往當地，發現一種粉紅色、約拇指大小、形狀細長的海洋生物，被海浪沖上岸，混雜貝殼堆積將近100公尺海岸線。

27歲遊客珊妮（Suni）則說，平時來這片海灘只見到小蝦和貝殼，從沒看過這種生物，眼前景象讓她著實感到害怕。

49歲漁民維奇特（Wichit）表示，現場看到的是海參幼體，成熟後體型可達飲料瓶大小。這些海參昨晚開始被沖上岸，推測可能代表海底生態不佳，因為這類海參通常附著在珊瑚上。

罕見自然現象 擱淺原因曝光



消息傳出後，泰國海洋與沿海資源廳（DMCR）隨即派員採集海水樣本化驗，並確認該生物為粉紅疣海參（Cercodemas anceps）。這是棲息於海底的無脊椎動物，身體柔軟呈圓筒狀，類似黃瓜或香腸，表皮具有小突起或小刺，顏色從鮮粉紅到橘紅不等。

學者初步研判，近期季風帶來的強浪，導致棲息海底的海參大量被水流捲上岸，雖然罕見但仍屬自然現象。當局提醒遊客可駐足觀賞，但切勿徒手觸摸，以免皮膚發生過敏反應，也不得踩踏，因部分個體仍存活，退潮後仍有機會隨浪回歸大海，不會對生態造成影響。

無關海嘯地震 學者給解釋

海洋生態學者Thon Thamrongnawasawat也在臉書發文指出，粉紅海參被沖上岸，在羅勇府並不常見，但並非地震或海嘯前兆。

他說，這些海參生活在海底，可能是因為海洋環境變化，例如海水升溫或超級聖嬰現象即將來臨，再加上近期海浪與風浪較強，而從海底脫落並被海浪沖上岸。

這種海參沒有毒，但也不是食用種類，放著不管的話，海洋會把它們帶回去，或最終自然分解。