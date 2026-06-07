冷麵外交升級！黃仁勳會晤現代汽車會長鄭義宣　延續AI合作布局

▲輝達執行長黃仁勳到首爾弘大一間餐廳，大批粉絲圍觀歡迎。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪韓持續掀起話題，不僅與韓國財經界重量級人物密集會面，也頻頻走訪平民美食餐廳，展現親民風格。最新消息，黃仁勳在首爾鐘路區知名餐廳「又來屋」與現代汽車集團會長鄭義宣共進午餐平壤冷麵，同時，他也被曝光曾低調造訪名店「土俗村」品嘗韓式參雞湯，並與家人一同用餐。

根據韓媒《中央日報》，黃仁勳、鄭義宣7日上午11時50分現身首爾鐘路區「又來屋」，並在店內共進約1小時午餐，餐點以平壤冷麵等韓式料理為主。該餐廳以平壤冷麵與烤肉、排骨聞名，是韓國相當具代表性的老字號餐廳。此次會面被視為雙方延續先前合作關係的重要互動。

事實上，黃仁勳與鄭義宣早有合作基礎。去年10月黃仁勳訪韓期間，曾與鄭義宣以及三星電子會長李在鎔在首爾市江南區一間炸雞店會晤，引發外界關注。

젠슨 황, 정의선과 ˙냉면 회동˙…우래옥 찾았다



젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 현대자동차그룹 사옥 방문에 앞서 7일 낮 정의선 현대차그룹 회장과 회동한 것으로 확인됐다.



업계에 따르면 황 CEO는 이날 낮 서울 을지로 우래옥에서 정 회장과 오찬 회동했다. 방한 첫날인 5일 저녁 홍대에서… pic.twitter.com/QoSwwbdJP1 — Oh Hahm Ma (@ohmahahm) June 7, 2026

其後，現代汽車集團與輝達進一步簽署合作備忘錄（MOU），雙方計畫推動「實體AI」（Physical AI）技術發展，並投入約30億美元，在南韓設立輝達AI技術中心與現代汽車集團實體AI應用中心，深化雙方在AI與自動駕駛等領域合作。

另一方面，黃仁勳的訪韓行程也展現濃厚生活化色彩。他昨（6）日晚間7時10分，與妻子Lori Huang、長女黃敏珊（Madison Huang）等共7名家人，造訪位於首爾市鐘路區體府洞的參雞湯名店「土俗村」，品嘗韓式補身料理，並額外點選炸雞與煎餅等餐點，甚至還特別要求搭配人蔘酒。

據悉，該行程為「臨時決定」，店家在訪客抵達前約30分鐘才接獲通知。

黃仁勳用餐期間多次稱讚餐點「非常美味」，並對店內韓屋氛圍留下深刻印象，「餐廳非常美麗、很有魅力」。用餐結束後，他親自結帳並向工作人員致意，還表示，「下次來韓國還想再訪」。

此外，黃仁勳在本次訪韓期間亦接連與韓國財經界高層互動，包括與SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨、Naver董事長李海珍等人在首爾弘大烤肉店會面，並在炸雞店續攤交流。