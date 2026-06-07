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出國當天才知「護照被小孩亂畫」！大馬爸慘賠4800　行程泡湯

▲▼出國前才發現「護照被小孩亂畫」！　大馬爸慘賠。（圖／翻攝自threads／empatdua.ebonylane）

▲大馬一名男子公開自己護照被小孩亂畫的照片。（圖／翻攝自Threads／empatdua.ebonylane）

記者王佩翊／綜合報導

馬來西亞一名男子眼看就要出國，卻在出發前赫然發現自己的護照被年幼的孩子當作塗鴉本亂畫，幾乎每一頁都留下筆跡，最終經移民局確認，認定為損壞護照，使得他最終只能花多花620令吉（約新台幣4859元）將機票改期，行程直接泡湯。

根據《星洲網》報導，當事人「@Empatdua.ebonylane」6日透過社群平台Threads發文指出，事發當天他原本準備搭乘晚上的航班出國，然而整理行李時，才意外發現護照早已被孩子畫得面目全非，而他甚至不知道孩子是何時取得護照的。

他在貼文中寫道，「真的很想哭，今晚就要搭飛機了，結果在收拾行李時，才看到這幅慘況。」無奈的他只能抱著最後一絲希望前往移民局尋求協助，但經工作人員確認，護照已嚴重損壞，無法作為有效出入境證件使用。

更讓他無奈的是，由於負責處理相關事務的官員週六並未上班，因此他只能等到星期一才能辦理後續手續。這場意外不僅打亂了整趟出行計畫，更讓他額外承擔620令吉（約新台幣4859元）的機票改期費用。

他坦言心情受到不小衝擊，但也逐漸調整心態，「結論就是要學會接受命運，接受之後，心情反而平靜多了，現在總算還能笑一點。」

事件曝光後，不少網友紛紛留言給予安慰，也對他面對突發狀況時展現的冷靜態度表示讚許。有人留言說，「計畫若無法如願，也許前方還有更好的安排等著你。」、「你處理這件事非常冷靜，凡事發生都有它的原因」等。

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