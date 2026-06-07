逃出鯊魚血口！衝浪客遭拖入海中　2秒回神「狂踹猛踢」逼鬆口

▲桑蒂納克靠著「狂踹猛踢」逼退鯊魚攻擊。（圖／翻攝臉書Alejo Santiñaque，下同。）



記者吳美依／綜合報導

澳洲維多利亞州（Victoria）發生鯊魚攻擊事件，一名年輕衝浪客在紅崖（Red Cliff）海域等浪時，無預警遭到襲擊，但憑著冷靜應對，成功奇蹟生還。

遭鯊魚拖入水中 迅速猛踢讓牠鬆口

20歲衝浪客桑蒂納克（Alejo Santiñaque）來自烏拉圭，目前已在澳洲生活約2年。根據他事後在臉書的描述，「我突然感受到一記猛烈撞擊，腳被強力拉扯，鯊魚咬住了我。」

桑蒂納克被鯊魚拖入水中之際，也遭衝浪板繩索纏住，但他毫不猶豫地奮力踢擊，最終成功脫困，「牠把我拉入水中，而我的立即反應是盡可能用力踢牠，讓牠鬆口。」

這個方式奏效了，卻也導致衝浪板繩索斷裂，桑蒂納克失去衝浪板，只能靠自己的努力游回岸邊。上岸後，友人立即使用止血帶為其腳部實施急救，等待救護車到場送醫。

隨後，桑蒂納克被診斷出肌腱斷裂與肌肉撕裂傷，所幸主要動脈未受波及，手術治療後，目前仍在休養中。

反應時間不到2秒 他靠專注成功活命

桑蒂納克回憶，「一切都發生地極其迅速，我認為我被咬住到做出反應，只過了不到2秒鐘。」他把自己的倖存歸功於保持專注，「從被咬的那一刻到抵達沙灘，我全神貫注在該做的事情上，完全避免恐慌。」

儘管驚險逃過死劫，桑蒂納克對鯊魚並不心懷恐懼或怨恨，「海洋是牠的家，是我們進入了牠的環境才對。鯊魚不是壞人或怪物，牠們是野生動物，也是海洋生態系不可或缺的一部分。」