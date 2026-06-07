美20歲男大生「日本旅遊」失蹤！跟媽吵架脫隊　8天後成冰冷屍體

▲威斯頓失蹤8天後，最終在深山內被尋獲，但已經成為冰冷遺體。（圖／翻攝自X）

記者王佩翊／編譯

美國奧本大學（Auburn University）一名20歲男大生與家人前往日本京都進行家族旅行，不料途中卻與母親發生口角，隨後憤而脫隊，並就此離奇失蹤。經過多日大規模搜救，家人最終透過社群媒體證實，已在京都郊區的深山內尋獲男大生。

根據CNN報導，死者是20歲美國男大生詹姆斯・威斯頓・希金波瑟姆（James "Weston" Higginbotham），加入搜救任務的志工6日在京都郊區深山內發現他的遺體，當地警方目前已接手此案，而確切的死因仍在調查當中。

旅遊不滿媽媽用ChatGPT排行程！男大生負氣獨自出走

熱愛大自然的威斯頓5月29日不滿母親在規劃旅遊時使用了「ChatGPT」，且又認為AI科技消耗天然資源，因此與母親發生激烈爭吵，隨後他便丟下父母與弟弟，獨自一人離開，從此失去聯繫。

起初，威斯頓父母曾透過定位APP「Life360」追蹤他的行蹤，確認他搭乘了火車並造訪了幾家商店。父母傳簡訊詢問他的去向，沒想到威斯頓的手機定位隨即被切斷。母親震驚表示，這完全不符合兒子平常的行為舉止。

威斯頓最後一次被目擊的地點是在京都市山科區，當時附近的監視器拍下了他隻身走向通往森林健行步道路線的身影。

100名警力出動搜救！強風暴雨阻礙搜救

由於監視器畫面顯示威斯頓走向山道，加上他平時就熱愛健行，當地警方6月2日決定投入森林展開大規模搜索。然而，當天夜裡該地區遭到強風與豪雨的暴風雨襲擊，導致搜救行動嚴重受阻。當局當時便擔憂，若威斯頓此時受困山中，在暴風雨中的人身安全將面臨極大威脅。

儘管當局出動了超過100名警力、警犬以及直升機，在威斯頓最後現蹤的森林一帶展開長達72小時的搜救，但直至5日搜救行動結束時仍一無所獲。

眼見官方搜救中斷，威斯頓的家人6日號召了當地居民，並雇用民間搜救團隊，鎖定森林中「警方未曾搜索過」的區域展開自主搜救行動，最終志工搜救隊在6日尋獲了威斯頓的遺體。目前此案已經轉由警方接受，並將持續調查威斯頓的確切死因。