壽命恐剩1年　挪威王儲妃列入「肺臟移植等候名單」

▲挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

52歲的挪威王儲妃梅特瑪莉（Mette-Marit）病情急轉直下，5日被正式列入肺臟移植等候名單，即日起暫停所有公務，待捐贈者出現將立即接受手術。

剩1年壽命 列入肺移植名單

奧斯陸大學醫院肺科專家霍姆教授（Prof Are Holm）在記者會上透露，梅特瑪莉的病情顯著惡化，「她肺部的疤痕組織過去1年明顯增加，檢測更顯示，光是過去3個月，其肺功能就大幅下降。」他直言這樣的惡化速度「相當危險」，讓王儲妃的預期壽命只剩下1年，也因此列入移植名單。

BBC指出，手術成功取決於多重因素，包括能否找到合適的配對器官，以及術後身體是否排斥。霍姆教授說明，肺臟移植是最後手段，當患者病情已相當嚴重且預期壽命有限，但身體狀況仍足以承受如此重大的手術，才符合接受移植的條件。

肺纖維化無法治 她陷多重風波

梅特瑪莉2018年被診斷出罹患罕見肺纖維化，這種疾病會讓肺部組織形成疤痕組織並硬化，嚴重阻礙氧氣進入血液，並且導致呼吸困難，至今無藥可治。她去年12月接受挪威公共廣播公司（NRK）專訪時曾坦言，病情發展「比我希望的要快」，自己與王儲丈夫哈康（Haakon）最愛的健行與滑雪已成奢望。

事實上，梅特瑪莉近年同時面臨多起風波。她與已故性罪犯艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的往來紀錄今年初被美國司法部公開，儘管已為自己的「判斷失誤」致歉，甚至直言希望從沒認識艾普斯坦，仍引發輿論譁然。

梅特瑪莉與前伴侶所生的孩子、現年29歲長子柏格荷伊比（Marius Borg Høiby）也因4項性侵指控及1項嚴重傷害罪嫌身陷囹圄，目前仍在羈押候判。挪威媒體報導，柏格荷伊比否認指控，並且以母親病危為由，向法院申請停止羈押。