12歲女童「下海當雛妓」遭蹂躪！　寮國兒童賣淫暗黑內幕曝

▲寮國成為兒童買春地獄。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

由於東南亞各國政府嚴加查緝未成年性交易，使得許多戀童癖者成群結隊改往法規相對鬆散的寮國進行兒童買春，也讓寮國成為跨國犯罪的「雛妓天堂」，其中不乏有日本人因在當地買春而被逮。日本媒體則親自深入當地走訪，揭發外國人在寮國兒童買春的黑暗內幕，而其中甚至還有年僅12歲的女童受害。

寮國近年接連爆出駭人聽聞的兒童買春醜聞，有不少日本男性甚至在網路上分享前往寮國兒童買春的心得，對方大多是小學生或中學生，引發關注。日本駐寮國大使館更發表聲明，嚴正斥責相關行為，強調就算是在國外與未成年性交易，也會違反日本刑法。先前就有多名日本男性因此被逮。

日本網路電視台ABEMA與《朝日電視台》成立的共同專案小組「重新，再採訪。」（改めて、取材しました。），為了揭開外國人在當地進行兒童買春的黑暗面，特別派員前往寮國進行深入的實地走訪，帶回第一手震撼畫面。

在經濟發展相對落後的寮國，全國有多達8成的人口從事農業。在極度貧困的環境下，許多為了補貼家計、拯救家庭的年幼少女，不得不前仆後繼地出賣自己的肉體。雖然賣淫在寮國屬於違法行為，但當地警方鮮少進行大動作緝查，甚至只要向警方行賄，執法機關就會對「18歲以上」的性交易睜一隻眼閉一隻眼。這項潛規則也導致當地的成人娛樂場所與少女們紛紛偽造年齡，藉此逃避法律制裁。

專挑10幾歲幼女！寮國淪歐美日「戀童癖天堂」

長期在當地進行深度報導的自由記者泰梨沙子指出，許多專門鎖定10歲出頭、正值發育期女童的「戀童癖者」，正是利用了寮國這項執法漏洞，成群結隊前往當地尋歡，讓寮國形同淪為跨國犯罪的「戀童癖天堂」。

採訪團隊在現地的追蹤過程中，成功接觸到一名坦承曾在當地買春的日本男子。然而，面對鏡頭，這名男子不僅毫無悔意，甚至以極其輕浮的口吻炫耀著自己的惡行。他大言不慚地表示，「那時候對方的年紀看起來就像女高中生一樣。」隨後更一臉嫌棄地抱怨，「但因為年紀太小、太年輕了，根本沒有什麼經驗，反應非常冷淡。」

「媽媽欠債我來還」 12歲女童淚揭殘酷現實

當地一名知情男子透露，他曾遇過一名曾接客過日本男子的12歲寮國女童。當時他，忍不住問道，「妳明明年紀還這麼小，為什麼要在這裡賣淫呢？」沒想到這名年僅12歲的女童回答道，「因為媽媽欠了很多債，我必須賺錢幫她把債還清。」而這樣的背景，也成為了東南亞貧窮線下最殘酷的性剝削鏈。

ETtoday新聞網提醒您：發現兒少性剝削，請撥打110、113。

