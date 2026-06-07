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630萬樂高收藏寄賣遭私吞！　YTR拍片幫追討遭逮捕

記者詹雅婷／綜合報導

美國二手樂高連鎖品牌Bricks and Minifigs宣布與俄勒岡州塞勒姆加盟門市店主解除合作關係，導火線是一名網紅所發布的影片。這部爆紅影片核心是協助一名男子追討寄賣的星際大戰樂高收藏，這批樂高收藏估價值約8萬至20萬美元（約合新台幣250萬至630萬元）。

加盟店易主　樂高收藏下落不明

KATU、KSL News、NewsNation等報導，這起糾紛起源於一批星際大戰樂高收藏，當事人曼塞爾（Bryan Mansell）稱，他與Bricks and Minifigs一間加盟店在2023年11月簽訂寄賣協議，委託對方代為出售父親留下的大批樂高收藏，店家可抽取佣金，但任何尚未售出商品的所有權仍歸曼塞爾所有。

只不過到了2024年，當曼塞爾來到店裡查看收藏品的狀況時，這才發現門市已經易主。據稱店家發生財務問題導致經營權被總公司拿回，但新老闆並未遵守原有的寄賣協議，既未歸還樂高收藏，也未支付任何款項，宣稱毫不知情。

這狀況讓曼塞爾決定找上YouTuber施奈德（Benjamin Schneider，又稱Reckless Ben），施奈德則是選擇介入追蹤調查，並發布影片，要幫曼塞爾追討收藏品。

YTR幫忙尋人　兩度遭逮捕

施奈德在影片中一路追到猶他州亞美利加福克，但最終卻是兩度遭警方逮捕。Bricks and Minifigs則對施奈德及其他涉及影片製作的人士提起民事訴訟，求償逾30萬美元，指控誹謗、商業詆毀、共謀、跟蹤騷擾、非法侵入等。

第四區地方法院法官批准臨時禁制令，命令施奈德從所有串流平台下架任何與本案相關影片，並禁止他及相關人士聯絡或威脅Bricks and Minifigs員工，不得靠近員工住所或營業場所1000碼（約914公尺）以內、張掛抗議標語，或慫恿員工充當「臥底線人」。

整起事件直到施奈德發布影片之後，才引發外界關注。

如今Bricks and Minifigs執行長麥克尼夫（Ammon McNeff）公開邀請曼塞爾共同檢視寄賣協議等內容來解決爭議，承諾讓他帶走店內所有星際大戰系列樂高商品，並願將其從訴訟中撤名。另外，公司也會關閉發生這起糾紛的門市，並與加盟店主貝斯特及強森終止合作。

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