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李在明就職一周年拋震撼彈！傳將「撤換總理」改組內閣　明記者會

▲▼6月4日，南韓總統李在明就職滿一周年。（圖／達志影像）

▲6月4日，南韓總統李在明就職滿一周年。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明預計明（8）日舉行就職一周年記者會，召集國內外160名記者，除了說明第二年施政願景與外交、經濟及國防等政策方向，外界更高度關注內閣大幅改組與國務總理撤換動向。現任總理金民錫傳出可能去職，韓媒透露，青瓦台最快今（7）日下午公布新任人選。

根據《韓聯社》、《News1》，此次記者會將於8日上午在青瓦台迎賓館舉行，主題為「無可取代的大韓民國」，強調南韓將從全球矚目的國家，邁向「世界不可或缺的國家」，並提出第2年國政4大目標與整體施政藍圖。

此次李在明就職一周年記者會預計歷時100分鐘，不預設劇本、採問答形式進行，邀請約160名國內外記者出席，同時安排2名大學生記者參與提問，讓青年世代直接向總統發聲。

此次記者會亦將公開象徵設計概念「光、道路與大韓民國」，其中「光」象徵南韓在危機之中由國民守護的民主韌性，「道路」則代表在國家面臨挑戰時，即便沒有既定方向，也將與人民共同開創新路徑。

▲▼南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓總統李在明將慶州天馬塚出土的「新羅王冠」以黃金複製，贈送給美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

青瓦台統計，李在明執政一年期間，在國內共進行250場青瓦台活動與178場地方行程，並出訪14個國家；國內移動距離達2萬2929公里，外交行程則累計15萬公里，相當於繞行地球約3.8圈，展現高度密集的內外政務節奏。

期間，李在明亦舉行12場民眾座談會，與約3500名地方居民直接對話，並走訪傳統市場24次，以強化基層民意連結。

外交方面，李在明一年內進行39次元首通話，接見26批外國政商與政界人士，並舉辦多場國際經貿活動，包括跨國企業圓桌論壇與商業對話機制，同時也在12個國家舉行14場僑民座談會。青瓦台強調，此一外交頻率在歷任總統首年中屬於高強度規模，並透過全球南方合作布局強化國際戰略定位。

在政策議題部分，記者會預計將聚焦不動產市場、檢察改革、地方均衡發展及民生經濟壓力等核心施政方向，同時涵蓋外交安全、國防戰略與社會文化政策。

▲▼南韓國務總理金民錫與美國副總統范斯會面。（圖／VCG）

▲今年3月，南韓國務總理金民錫與美國副總統范斯會面。（圖／VCG）

人事布局方面，外界持續關注內閣與幕僚是否同步改組。現任國務總理金民錫被視為可能調整對象，若異動成真，將牽動整體行政團隊重整。接任的國務總理潛在人選，除了青瓦台秘書室長姜勳植、法務部長鄭成湖外，中小企業新創部長韓聖淑也被視為黑馬。若最終由韓聖淑出線，將成為20多年以來首位女性國務總理提名人。

政壇人士指出，姜勳植長期負責協調總統幕僚體系，一旦轉任國務總理，將造成秘書室重組壓力；鄭成湖則雖多次否認相關傳聞，但仍未完全排除納入考量。另有消息指出，本次人事調整可能不僅限於國務總理，部分部會首長及青瓦台高層幕僚也可能同步異動。

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