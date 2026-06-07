槍響狂傳！美大規模槍擊多人中彈　眾人逃命畫面曝光

▲美國俄亥俄州6日發生槍擊事件，至少12人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國俄亥俄州托雷多（Toledo）6日一場節慶活動附近發生槍擊事件，多人中彈，造成至少12人受傷。槍聲響起瞬間，現場人群四處奔逃躲避。警方表示，目前仍在積極搜捕嫌疑人。

BREAKING: Multiple people have been shot near the Old West End Festival in Toledo, Ohio, authorities say. pic.twitter.com/6rmhrT3WWc — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 6, 2026

美聯社、CNN等報導，現場疑似有至少兩名持槍者，且當時狀況極有可能是在互相開火射擊。社群媒體上已流傳多段影片，畫面顯示槍聲響起的同時人群四處奔逃，急救人員趕到現場搶救傷患。

現場目擊者貝瑞（Kevin Berry）表示，他和朋友當時就在案發現場附近，突然傳來好幾聲槍響；在他抬頭張望時，發現一把槍被丟在距離他不到15公尺的地面上。另一名目擊者則稱，當時在現場至少聽見10聲槍響。

貝瑞擁有醫療訓練背景、曾在美國海軍服役，事後主動在周圍看看是否有傷患需要協助，更稱至少有5人身上有槍傷。

案發後，原本就在現場維持秩序的警察趕往處理。俄亥俄州州長德瓦恩（Mike DeWine）隨即發表聲明，「我對今晚發生的情況深感憂慮。夏日節慶應該是家人共度時光的安全場所，不該讓人活在暴力的恐懼之中」。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive），這起槍擊案是今年美國至少170起大規模槍擊事件之一。

▼目前嫌犯仍在逃。（圖／達志影像／美聯社）