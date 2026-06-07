挖到寶！1720年前「羅馬金戒指」竟埋農莊泥地　他一夜還清房貸

▲羅馬時代的「伊爾明斯特戒指」讓明托還清房貸。（圖／翻攝西南遺產信託基金）

記者吳美依／綜合報導

英國一名男子在農莊裡使用金屬探測器「尋寶」，竟發現一枚距今逾1720年的羅馬金戒指，以及多達200多枚的羅馬古幣，整批寶藏以7.8萬英鎊（約新台幣329萬元）售出，讓他一口氣還清房貸。

金屬探測器尋寶 挖到千年珍藏

明托（Kevin Minto）是一名退役陸軍軍人，現在則擔任卡車司機，2017年在薩默塞特郡（Somerset）一處農莊參加集體尋寶活動。

他獨自使用金屬探測器搜尋時，陸續發現200多枚羅馬硬幣，接著與友人科斯特洛（Phil Costello）共同發現了一枚羅馬金戒指。

其中「伊爾明斯特戒指」（Ilminster Ring）重達48公克，刻有勝利女神駕馭雙馬戰車的精緻圖案，推估鑄造於西元297年前後，原主人極可能是身分顯赫的羅馬高階將領或政要。

據信，這批珍寶是在英格蘭西南部動盪時期為安全起見而埋下，接下來1720年都被塵封在土裡，直到被明托發現為止。

An amateur metal detectorist unearthed an “extraordinary” gold ring dating back to Roman times in a field in Somerset, south-west England. https://t.co/gFExRinAFd — CNN International (@cnni) June 4, 2026

多年法律訴訟 他終獲報酬

寶藏出土後，活動主辦方一度主張所有權，歷經多年法律訴訟後，被法院裁定敗訴。

接下來，這批珍寶被西南遺產信託基金（South West Heritage Trust）以7.8萬英鎊買下，其中光是「伊爾明斯特戒指」的價值就高達7.5萬英鎊。按照法院裁定，這筆資金由農莊擁有者分得一半，另一半再由明托及好友科斯特洛平分。

明托將個人所得用於還清房貸，並直言這是「每個探測玩家夢寐以求的發現」，他也相信那裡仍藏有更多寶物，計畫擇日重返挖掘。

資深策展人赫雷謝（Amal Khreisheh）指出，這枚戒指金工繁複、寶石鑲嵌工藝精湛，「在英國堪稱絕無僅有。」

這批寶藏未來將先巡迴薩默塞特郡各地小學，讓孩子們近距離接觸羅馬歷史，之後正式入藏湯頓（Taunton）薩默塞特博物館羅馬文物展區供公眾參觀。

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