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女神IU捲政爭！民眾喊重選洗版「逼送應援咖啡車」：為什麼不表態

▲▼南韓女神IU捲入政治紛爭，民眾要求表態。（圖／翻攝自Instagram）

▲南韓女神IU捲入政治紛爭，民眾要求表態。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

南韓3日實施全國性地方選舉，針對廣域級市長、道知事、市長、郡守、區廳長、教育監以及部分選區國會議員補選進行投票，豈料首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，民眾連日包圍投票與開票所抗議。對此，部分選民湧入藝人IU的社群帳戶，要求先前熱中政治表態的IU花錢請客、送應援咖啡車。

根據韓媒《News1》，2024年12月時任南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴後，大批民眾上街抗議，要求國會發議彈劾尹錫悅，當時知名女歌手兼演員IU（本名李知恩）曾為了上街抗議的粉絲預先支付費用，從汝矣島（國會議事堂所在地）附近的商店購買湯飯、麵包、飲料等，甚至花錢向抗議現場送應援咖啡車。

昨（6）日，部分南韓網友回想起IU熱衷「政治表態」的舉動，紛紛湧入IU的Instagram帳戶留言，「妳之前那麼鼓勵事前投票、強調行使投票權，然而當民眾的投票權遭到侵害時，卻默不作聲」、「國民的投票權遭到侵害！請向蠶室和光化門抗議現場派送應援咖啡車」、「尹錫悅彈劾集會時，妳不是預先付款請粉絲們吃湯飯和咖啡？這一次也請妳應援那些抗議民眾吧。」

部分網友甚至要求IU在政治上做出表態，「為什麼在這次事件保持沉默？」、「請為民主主義奮鬥吧」、「IU姐姐，請用廣東話唱《自由花》吧，聽說妳廣東話很厲害」；對此，另一派網友怒嗆，「你花錢自己去買啊」、「你們去向投票時蓋2號候選人（吳世勳）的藝人們乞討啊」。

▼首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）

▲▼南韓首爾高達14間投票所缺乏足夠投票用紙，圖為首爾市松坡區蠶室2洞第6投票所。（圖／達志影像）▲▼6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

據悉，面對事前投票、正式投票當天，各地投票所的投票用紙分配失衡，部分意見認為，事前投票制度恐怕引發選舉舞弊的疑慮。

報導指出，2024年12月IU向上街抗議、要求彈劾尹錫悅的民眾預先付款派送應援餐車後，在部分網路論壇遭人惡意留言狂酸，甚至還被取綽號「左IU」（左派、IU），質疑IU帶有特定政治色彩。

據悉，首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所在正式投票當天，缺乏足夠投票用紙，民眾連日來上街抗議、向南韓中選會要求「重選」，就連男演員李棟旭的IG也湧入網友留言，「請向這次抗議選舉舞弊的集會派送星巴克（Starbucks）咖啡吧」、「國民主權遭到侵害，為何你保持沉默」、「你的民主主義真是雙標」、「請發表意見」。

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