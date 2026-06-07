習近平睽違7年訪北韓！聚焦「3大敏感議題」　官媒狂讚：血緣友誼

▲習近平與金正恩2025年9月4日舉行會談。（圖／翻攝新華社）

記者羅翊宬／編譯

中國國家主席習近平將於8至9日訪問北韓（朝鮮），並與北韓最高領導人金正恩進行會談，是兩人第7次會晤。外界預期，雙方除了重申傳統友好關係外，還將就美國主導的國際秩序、北韓核問題、俄朝合作，以及經濟與邊境開發等議題交換意見。就在習近平抵達前夕，北韓官媒也強調兩國為「血緣般的紐帶關係」。

根據南韓《韓聯社》分析，習近平此次出訪是繼2019年後時隔7年再度訪問北韓，也是他與金正恩的第7次面對面會晤。在美中戰略競爭持續升溫、北韓與俄羅斯關係日益緊密的背景下，外界認為此次會談將成為檢視當前中朝關係、協調未來合作方向的重要場合。

分析指出，兩國領袖可能聚焦討論深化中朝戰略合作，以及進一步強化中國、北韓、俄羅斯三方協調機制。近年來，中國與俄羅斯持續主張建立「多邊化世界秩序」，反對單邊主義，而北韓也長期批評美國與西方制裁措施，因此外界預料，會後聲明或公開發言中，可能出現「維護國家主權」、「反對霸權主義」、「推動多極化世界秩序」等論述。

▲中國國家主席習近平、俄羅斯總統普丁、北韓最高領導人金正恩2025年9月3日登上北京天安門廣場閱兵。（圖／達志影像／美聯社）

今年適逢《中朝友好合作互助條約》簽署65周年。該條約曾因包含一方遭受武力攻擊時另一方須提供軍事援助等內容，被視為中朝同盟象徵。雖然冷戰結束後相關條款已逐漸淡化，但隨著北韓近年與俄羅斯建立制度化軍事合作關係，外界關注北京是否藉此次峰會重新強化對平壤的影響力。

北韓核武問題同樣是焦點之一。報導指出，金正恩可能向中方說明其拒絕推動無核化、並持續發展核武的立場，爭取中國默許北韓擁核。據悉，北韓日前才公開金正恩視察新核設施的消息，被解讀為在峰會前展示核能力，向中國施壓。

外界尤其關注中國對「無核化」的態度是否出現變化。近來中國與南韓、美國以及俄羅斯的高層互動中，北京對無核化的表述明顯減少，引發外界猜測中國可能採取更具彈性的「戰略模糊」政策，以維持對韓半島（朝鮮半島）局勢的影響力。

▲習近平2019年6月出訪北韓時，曾在平壤錦繡山迎賓館與金正恩合影。（圖／達志影像／美聯社）

經濟合作方面，中朝雙方預料將討論擴大雙邊貿易與邊境開發合作。中國長期希望取得經由圖們江下游通往日本海（東海）的穩定出海通道，而北韓則重視羅先經濟特區開發、物流基礎建設與觀光產業發展。

專家認為，圖們江航道利用、羅津港開發、邊境物流建設，以及長期閒置的新鴨綠江大橋等議題，都可能被列入會談議程。

另一方面，在習近平訪問前一天，北韓朝鮮勞動黨黨務機關報《勞動新聞》刊文強調朝中兩國擁有「血緣般的友誼」，並回顧抗日運動與韓戰歷史，宣稱兩國人民曾同甘共苦。文章還批評美國與西方國家是「敵對勢力」，聲稱其透過政治、外交、經濟與軍事施壓威脅兩國安全利益，並強調朝中將共同高舉社會主義旗幟，持續深化雙邊合作關係。

《勞動新聞》最後稱，朝中友誼是兩國黨、政府與人民共同珍視的財富，也是未來繁榮與發展的基石，強調兩國共同開創的未來將更加燦爛。