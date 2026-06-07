北韓狂賣150萬噸煤礦！中俄「默許鑽漏洞」　聯合國制裁形同破功

▲2023年10月，美國白宮NSC公開俄籍船隻從北韓載送貨櫃時的衛星影像。（圖／美國NSC）

記者羅翊宬／編譯

南韓國會國防委員會國會議員庾龍源（國民力量）辦公室，今（7）日公開情報單位的評估報告指出，北韓（朝鮮）在中俄默許下持續違反聯合國制裁，去年非法出口煤礦約150萬噸，並從中國、俄羅斯進口精煉油，其規模超出聯合國制裁上限50萬桶的7倍，同時透過偽裝產地等方式擴大對外貿易。

根據《韓聯社》，南韓國家情報院（國情院）評估，北韓不僅持續進行煤礦與礦產非法貿易，還透過多種手法規避制裁，其中包括對外隱匿出口來源與調整供應鏈路徑，顯示其外貿活動仍在制裁框架外持續運作。

南韓情報單位進一步指出，北韓去年從中國、俄羅斯進口的精煉油數量，明顯高於聯合國安理會對北韓設定的年度供應上限50萬桶，其中實際進口量被評估為超出約7倍。報導提到，2024年北韓對外申報的精煉油供應幾乎全數來自中國，俄羅斯則從同年2月起停止對外通報相關供應數據，使外界更難掌握實際流向。

除了能源進口問題外，北韓在礦產出口也持續活躍。情報顯示，北韓去年煤炭出口量約達150萬噸，並持續出口鐵礦等被聯合國列為禁運的資源。近期北韓更出現透過「偽裝產地」等方式，將出口來源標示為俄羅斯，以規避國際制裁。

▲2024年10月，南韓的衛星拍攝到，俄羅斯透過登陸艦從北韓清津至俄國海參崴運輸1500名北韓士兵。（圖／大韓民國國家情報院）

北韓之所以能在制裁壓力下持續進行貿易活動，與2023年以來快速升溫的北韓與俄羅斯關係密切相關。隨著軍事與經濟合作加深，外界認為雙方在能源與軍事技術領域的互動持續擴大。

在軍事合作方面，南韓情報單位掌握，北韓2023年9月至今年4月，透過貨輪、火車與運輸機等方式向俄羅斯輸出大量軍備，包括砲彈、火炮和數百枚短程彈道飛彈。作為交換，俄羅斯則向北韓提供防空武器、電子干擾設備，甚至包含無人機、飛彈以及太空發射載具相關的軍事技術轉移。

此外，南韓外交部向國會提交的資料顯示，自從李在明政府上任以來，未再新增對北韓的單邊制裁措施，引發外界對制裁政策延續性的討論。庾龍源批評，若缺乏更強力的施壓手段，恐使北韓在安全威脅升高之際進一步擴張其違規行為，對區域穩定構成挑戰。