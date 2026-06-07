嗆美造謠無核化！金與正重申「擁核國」地位　他要求擴大飛彈產能

▲金與正發表談話，重申北韓「核武擁有國」地位。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

中國國家主席習近平即將於明（8）日啟程出訪北韓（朝鮮），是時隔7年再度訪問。在此之際，北韓最高領導人金正恩視察軍需工廠，要求將彈道飛彈、巡弋飛彈的產能在5年內提升至2.5倍；另一方面，金正恩的胞妹金與正，則是重申北韓「核武擁有國」地位不可撼動，向不久前出訪中國的美國總統川普開嗆。

根據北韓黨務機關報《勞動新聞》，北韓朝鮮勞動黨總務部長、金正恩的胞妹金與正，昨（6）日針對川習會所達成的「同意北韓達成完全無核化」之美國國務院官方立場發表談話，「這是美國慣用的散播謊言伎倆」；對此，南韓《韓聯社》分析，金與正的談話內容，顯示北韓無核化並非金正恩、習近平會談時討論的議題。

▲時隔7年，習近平將於8、9日再度出訪北韓。（圖／路透社）

針對美國貿易代表署（USTR）代表葛里爾（Jamieson Greer）在川習會時表示同意韓半島（朝鮮半島）維持達成無核化之目標，金與正更是怒嗆，「全是捏造且虛構的謊言！儘管美國官吏們特別執著於『無核化』這個古語，但這完全不是事實。」

另外，對於美國國務院批准向南韓以1億600萬美元（約新台幣33.4億元）規模出售「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）等軍購案，金與正更在談話中表示，「這就是為何我們執意要強化防衛能力，因應敵對國家從不間斷的武力增強政策，以求保障國家安全。」

金與正強調，為了追求地區安全與和平穩定，她絕不允許地區實力失衡，「國家元首所闡明的強化遏阻核戰爭防衛力之路線，必須無條件實施，是不可逆的最終結論！我國（北韓）的擁核國地位，是絕對不可退讓的紅線......我們絕對不會允許，向威脅主權和安全的勢力妥協。」

▲▼金正恩6日視察軍需工廠，要求飛彈產能提升2.5倍。（圖／達志影像／美聯社）

另外，《勞動新聞》提到，金正恩昨（6）日前往軍需工廠視察，在聽取飛彈總局對於擴大生產能的報告後表示，「為了滿足大幅增長的飛彈需求，必須在5年計畫期間以內，將現有（飛彈）生產能力擴大2.5倍」，要求在第9屆黨中央委員會第2次全員會議時進行審議。

《勞動新聞》公開金正恩視察軍需工廠時的相片。對此，南韓《韓聯社》從飛彈的外觀分析，畫面中的飛彈可能是被稱為「北韓版伊斯坎德爾」的KN-23（火星砲）-11。