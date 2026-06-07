又見吸毒喪屍！舊金山街頭「詭異扭曲」　新毒品比芬太尼強效20倍

▲服用ISO的毒癮者呈現扭曲姿勢，或直接癱倒在人行道上。（圖／翻攝X@christopherrufo）



記者吳美依／綜合報導

美國舊金山街頭出現「吸毒喪屍」的一段新影片在社群媒體上瘋傳，反映出新興毒品「異硝氮烯」（ISO）日漸猖獗的嚴重隱憂，中央與地方官員均已發出警告。

舊金山街頭喪屍 ISO藥效更強

一段攝於舊金山田德隆區（Tenderloin）的影片顯示，街頭出現大批「行屍走肉」的毒癮者，一些人姿勢扭曲、不自然地彎腰駝背，甚至癱倒在人行道上。

攝影者是曼哈頓政策研究所的魯弗（Christopher Rufo），一名毒販告訴他，ISO在街頭越來越受歡迎，「過去10年來，就像軍備競賽一樣，鴉片類藥物的強度持續增強，一路從海洛因演變為芬太尼，再進化到ISO，對加州城市造成毀滅性打擊。」

儘管當局已加強掃蕩，但「對抗毒品成癮與死亡的母親聯盟」（Mothers Against Drug Addiction and Deaths）共同創辦人貝爾琳（Jacqui Berlinn）認為舊金山警方打擊力道不足，並強調ISO無法被一般試劑偵測出的特性，讓成癮者根本毫無防備，「這真的太可怕了。」

至於加州另一座城市洛杉磯，超過一半的用藥過量或酗酒死亡案例都與芬太尼有關。雖然當局研判ISO尚未構成威脅，但一名警察消息人士指出，越來越多毒癮者將其他藥物與芬太尼混合使用，包括動物用鎮靜劑。

This is the scene in San Francisco's Tenderloin neighborhood. They're smoking ISO, a new drug that's up to 20 times more powerful than fentanyl. pic.twitter.com/KrR2GmQPKg — Christopher F. Rufo ⚔️ (@christopherrufo) June 4, 2026

ISO是什麼？無法檢測更危險

《紐約郵報》根據賓州法醫科學研究與教育中心（CFSRE）報導，異硝氮烯（ISO）又被稱為奈塔齊平（Nitazine），其效力大約是芬太尼的20倍，可透過藥丸口服或靜脈注射使用。

舊金山市衛生局4月公告該市出現首起ISO致死案例，死者同時還吸食了另一種合成類鴉片毒品「環氯芬」（cychlorphine），最終因用藥過量喪命。根據公告，ISO與環氯芬「即便是單顆藥丸，劑量都可能足以致命」，而且在芬太尼檢測試劑中不會呈現陽性反應，使其更加危險。

美國緝毒署（DEA）5月也警告，ISO與其他合成類藥物可能與芬太尼混合使用，並因藥效過強更容易用藥過量致死，毒癮者甚至對解毒藥物那洛酮（naloxone）沒有反應。

DEA資料指出，ISO於2019年首次在美國毒品查緝案件中被鑑識出來，未獲醫療使用批准也沒有工業用途，但迄今已累計逾900筆相關通報。去年12月，DEA將ISO列為「嚴重公共安全威脅」。