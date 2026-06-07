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37歲女假扮12歲女童！「吸奶瓶裝嫩」騙吃騙住...還差點被收養

巴西一名37歲女子假扮受虐12歲女童，被好心夫妻帶回家中照顧，最後被抓包遭逮捕入獄。（示意圖，photo AC）

▲37歲女假扮受虐12歲女童，被好心夫妻帶回家中照顧。（示意圖，photo AC）

圖文／鏡週刊

巴西若因維利市最近破獲一起離譜詐騙案。一名37歲女子冒充成12歲、受虐少女的身分，博取教堂跟熱心民眾的同情，一對善良的夫婦更將她領回家寵愛了14個月，把她當成親生女兒一樣疼愛，甚至還打算正式辦理收養手續。為了維持這場騙局，這名女子處心積慮戲精上身，最後因奇怪舉動被夫婦親友察覺有異，報警將她抓起來。

女子如何成功讓受害者上當？

這名37歲的女子假冒成12歲受暴女童加布里埃莉（Gabriel），騙取教堂資助，並成功混進一戶好心人家中，接受了對方長達14個月的悉心照顧。她為了騙人做足功課，她宣稱因荷爾蒙藥物導致外表成熟，私底下則是靠著奶瓶、奶嘴，以及故意提高的聲調來偽裝成兒童心智。

▲▼ 。（圖／）

▲女子使用奶瓶、安撫奶嘴偽裝成兒童心智。（示意圖，photo AC）

反常舉動被懷疑

為了不讓謊言被拆穿，她花招百出，用怕被家人抓到當藉口不肯上學，也不肯辦理正式收養手續，更死都不拿出身分證。因為這些反常的舉動被親友懷疑有鬼而報警處理。警方介入調查後，很快就揭穿了她的假面具，原來她早就不是第一次這樣騙人了，甚至在2023年為了為了營造被虐待及被迫參加撒旦儀式的假象，還曾狠心把100根針刺進自己體內，手段極其瘋狂且大膽。

女子為取信受騙夫妻，還用奶瓶偽裝成幼童。（翻攝X@ActualidaViral）

▲女子有類似詐騙的前科紀錄。（翻攝X@ActualidaViral）

詐騙前科累累

目前警方已經將這名女子逮捕，她也乖乖坦承犯行，被控詐欺及冒用身分。這才讓這一場長達14個月的離譜騙局正式畫下句點，涉案女子也被關進了若因維利地區的監獄。警方後續追查發現，這名詐騙慣犯經常變換身分在巴西聖保羅、里約等各州流竄作案，許多先前的詐騙案至今都還在審理中，這次在若因維利市踢到鐵板，總算能讓她暫時停下來好好面對過去犯下的那些離譜爛帳了。


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