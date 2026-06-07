烏克蘭140架無人機狂轟「普丁家鄉」聖彼得堡！　俄：史無前例

▲烏克蘭無人機轟炸聖彼得堡。（圖／翻攝自澤倫斯基Telegram）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯聲稱，烏克蘭對聖彼得堡與其周邊地區發動「前所未有」的無人機大突襲。當時聖彼得堡正值經濟論壇最後一天，而俄軍隨後在列寧格勒州（Leningrad）上空擊落了140架烏克蘭無人機。當局緊急發布避難命令要求聖彼得堡市民眾待在室內，這也是自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，聖彼得堡市首次發布相關撤離指令

根據BBC報導，聖彼得堡鄰近的列寧格勒州州長德羅茲堅科（Aleksandr Drozdenko）證實，俄軍在該州周邊擊落140多架無人機。聖彼得堡市長貝格洛夫（Alexander Beglov）更罕見發出緊急呼籲，要求市民留在室內。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）隨後證實這起襲擊。他表示，烏軍成功擊中了俄羅斯的軍火庫與海軍基地，強調這是對俄羅斯襲擊的「公正回應」。諷刺的是，就在襲擊發生前一天，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）才剛公開拒絕澤倫斯基直接對話、結束戰爭的請求，並直言「見面毫無意義」。

While Putin speaks of continuing the war, Ukrainian drones are reaching deeper into Russia.



Zelensky said overnight strikes hit Russian naval arsenals and a military base in Kronstadt near St. Petersburg, nearly 1,000 kilometers from Ukraine. Another long-range strike targeted… pic.twitter.com/zFpa2CPLHx — KyivPost (@KyivPost) June 6, 2026

跨越1000公里！直搗俄海軍基地與油庫

德羅茲堅科指出，烏克蘭的襲擊導致某一未公開的軍事設施發生火災，部分建築物受到「微不足道」的損壞，相關居民已被緊急疏散。

澤倫斯基則透露，烏克蘭無人機這次足足飛行了1000公里，直奔俄羅斯第二大城市聖彼得堡，成功精準打擊了位於科隆斯塔特（Kronstadt）的「敵方海軍軍火庫與基地」，而該地正是俄羅斯海軍波羅的海艦隊的主要前哨基地。

不僅如此，澤倫斯基還提到，作為烏克蘭「遠程制裁」（指對俄羅斯境內的襲擊代稱）的一部分，距離聖彼得堡500公里（約310英里）外的南部克拉斯諾達爾邊疆區（Krasnodar）的一處油庫也遭到擊中。

烏指揮官狂妄放話：飛進俄羅斯像在自己家

參與這次無人機襲擊的烏克蘭無人系統部隊第413突擊團指揮官卡拉斯（Yevhen Karas）接受BBC採訪時更直言，摧毀俄羅斯境內的目標簡直易如反掌，「我們飛在俄羅斯領空，就像在自己的領土上一樣，幾乎沒有遇到任何抵抗，要觸及目標一點都不難。」

俄羅斯國防部6日晚間表示，自當地時間同日上午7時起，俄軍防空部隊已在多個地區擊落或攔截了339架烏克蘭無人機。不過，烏克蘭方面也反控，俄羅斯在黑海襲擊了2艘正在執行「人道主義任務」的民間搜救船，烏克蘭國土發展部部長庫列巴（Oleksiy Kuleba）痛批，「不幸的是，事件造成了人員受傷。」對此，俄羅斯軍方尚未做出公開回應。

普丁強硬拒絕停戰：只有達到目標才會收手

這場猛烈的襲擊，恰逢普丁在其家鄉舉辦旗艦級經濟論壇之際。這場旨在吸引外資的重大論壇吸引了來自130個國家的數千名賓客，其中甚至包括了一個低調的美國代表團，這也是多年來的首次。

然而，戰火並未因此停歇。澤倫斯基4日曾向普丁發出公開信，呼籲停火並進行面對面談判。他在信中寫道，如果只是盲目等待烏俄衝突重新成為美國關注的焦點是「錯誤的」，儘管美國總統川普曾參與調停，但近期的伊朗戰爭顯然佔據了優先地位。

不過，普丁5日在經濟論壇上斷然拒絕了會面請求。普丁重申立場，認為停戰只會讓烏克蘭有機會重整旗鼓，並強調唯有俄羅斯的目標全數達成，他才會結束這場戰爭。俄方長期以來的立場是，烏克蘭必須撤出其已大部分佔領的頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱地區，並放棄加入北約（NATO）。烏克蘭則堅決拒絕割讓任何土地，認為對莫斯科做出讓步只會助長其未來再次入侵的野心。

烏軍斬斷俄軍後勤！盧甘斯克急封鎖公路

隨著戰事陷入僵局，澤倫斯基6日再度對外表示，「是時候結束這場戰爭了。」他同時譴責俄羅斯領導人執意「繼續打下去」。據悉，澤倫斯基預計於7日訪問英國，與烏克蘭最堅定的歐洲盟友——英國首相施凱爾（Keir Starmer）、德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）進行會談。

在戰況激烈的烏東俄佔盧甘斯克地區（Luhnask），莫斯科扶植的傀儡政權表示，由於烏克蘭無人機頻繁襲擊俄軍的後勤補給線，當局已緊急暫停了2條高速公路的長途客運服務，並「基於安全原因」呼籲當地居民切勿使用。

此外，親俄政府還禁止了盧甘斯克境內的通勤列車服務以及兒童團體的運輸。普丁此前曾宣稱，俄羅斯已完全控制了所謂的「盧甘斯克人民共和國」。

根據分析人士向BBC透露，自5月初以來，已有200多輛貨車和30多輛油罐車遭到烏軍無人機精準打擊。在俄羅斯入侵的4年裡，烏克蘭的國防產業大幅成長，基輔現在已具備定期打擊俄羅斯境內目標的能力，並將重點放在能源基礎設施和石油設施上，試圖切斷莫斯科的戰爭機器燃料。儘管俄烏雙方均指責對方刻意針對平民發動襲擊，但雙方對此均予以強烈否認。