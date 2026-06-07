美擬動用伊朗資產「支付波灣盟友重建費用」　停火談判再添變數

▲巴林首都麥納瑪（Manama）傳出陣陣爆炸聲後，市區建築後方竄出濃烈黑煙。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

一名美國高級官員6日透露，川普政府正試圖將伊朗凍結資產用於波斯灣盟友的重建與維修，財政部長貝森特（Scott Bessent）已指示團隊評估衝突爆發以來德黑蘭對各盟國造成的破壞與修復成本。

伊朗資產用於重建 已著手估算成本

《彭博社》指出，美國政府已經展開初步工作，估算維修所需成本。根據該名美國官員說法，財政部也在考慮伊朗資產可否用於修復過去造成的損害，此舉有機會讓修復追溯至伊朗支持武裝組織多年來對石油基礎設施所造成的破壞。

《路透社》則寫道，該官員並未具體說明財政部正在審查哪種類型的伊朗資產，但此人使用的措辭並未表明這些新措施僅限於伊朗被凍結資產。

自美國與以色列2月28日開始轟炸伊朗以來，德黑蘭與其代理人對該地區石油基礎設施、工業設施及美軍基地發動飛彈與無人機攻擊，沙烏地阿拉伯、阿聯、科威特及巴林都承受了程度不一的損失。

▼ 5月8日，伊朗海軍向未知地點發射了一枚飛彈。（圖／路透）

談判再現僵局 軍事交火再起

伊朗最高領袖顧問雷扎伊（Mohsen Rezaei）5日才向CNN表示，和平協議的前提是美國必須釋出遭凍結的240億美元伊朗資產，但川普政府顯然希望另作他用，讓談判陷入僵局。

但據《伊朗學生通訊社》（ISNA）報導，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）已抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）轉達來自巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）的「特別訊息」。

與此同時，雙方也在周末再度發起空襲行動。

6日稍早，美軍打擊戈魯克（Goruk）及格什姆島（Qeshm Island）的伊朗沿岸監視雷達站，起因是伊朗無人機對海上航運構成威脅。伊朗革命衛隊（IRGC）隨即宣稱對科威特及巴林的美軍基地實施報復，科威特軍方6日表示成功攔截了7枚飛越住宅區上空的彈道飛彈，雖造成財物損失但無人員傷亡。巴林防空警報大作，政府呼籲民眾緊急避難。兩國均強烈譴責此次攻擊行動。