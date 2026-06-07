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阿姆斯特丹「過度旅遊」衝擊　旅遊稅擬提高至20%

▲阿姆斯特丹遊客過多。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿姆斯特丹。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

為因應「過度旅遊」對城市環境與居民生活造成的衝擊，荷蘭首都阿姆斯特丹正研擬進一步調高旅遊稅。根據當地媒體報導，阿姆斯特丹市政府計畫明年將旅遊稅由現行12.5％提高至16％，之後逐步調升至20％，希望藉此增加城市管理資源，並抑制過量觀光人潮。

阿姆斯特丹近年持續受到過度旅遊問題困擾。每年超過2000萬人次旅客湧入，雖帶動觀光收入與消費成長，卻也衍生環境髒亂、噪音、公共秩序及居民生活品質下降等問題。

荷蘭媒體《Dutch News》報導，阿姆斯特丹市政府規劃於2027年將旅遊稅由12.5％調升至16％，之後每年再增加1個百分點，最終達到20％。阿姆斯特丹上一次調整旅遊稅是在2024年，當時調高至12.5％，使其成為全球旅遊稅最高的城市之一。

根據市議會估算，若明年順利調高至16％，每年可增加約6000萬歐元（約新台幣20.5億元）收入；到2030年，相關收入預估可達7500萬歐元（約新台幣25.6億元）。

市府表示，相關稅收將投入城市管理、基礎設施維護、執法與公共建設，以確保大量遊客帶來的額外成本獲得合理分擔。官方強調，觀光客對城市資源的使用應做出公平貢獻。

除了提高旅遊稅外，阿姆斯特丹也考慮針對低價一日遊旅客祭出新措施。由於部分居民認為廉價旅遊團帶來的人潮與亂象遠高於經濟效益，當局正研議透過立法方式，向未住宿的一日遊旅客額外課稅。

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關鍵字：

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