英外相結束訪問中國印度　聚焦經濟與安全事務

▲英國外交大臣古柏。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

英國外交大臣古柏（Yvette Cooper）結束訪問中國與印度行程。英國外交部6日表示，古柏此行聚焦經濟與安全議題，與中印兩國領導人及官員討論荷莫茲海峽航行自由、俄烏戰爭、人工智慧（AI）及供應鏈安全等議題。不過，英方發布的相關訊息未提及台灣。

英國外交部指出，古柏於6月1日至3日訪問中國，期間分別與中國國家副主席韓正及外交部長王毅舉行會談。古柏表示，英國正強化與中國及印度的經濟與安全夥伴關係，包括海上安全及AI安全等領域合作。

古柏說，中國與印度都是全球重要大國，英國有必要與這些主要強權保持接觸往來，即使雙方在部分議題上存在分歧，仍應透過對話與合作推進共同利益。

英國外交部在新聞稿中多次形容中國與印度為「大國」，並強調兩國在全球經濟與國際事務中的重要地位；古柏則表示，英國不能將自己隔絕於全球重要議題之外，也不應讓「取消文化」影響外交政策。她指出，英國必須與關鍵交涉對象保持對話，以促進國家利益；透過有方向且具實質內容的國際接觸，才能強化英國經濟成長與國家安全。

根據英方說明，古柏在北京與王毅及韓正的會談，重點聚焦全球安全與經濟穩定。雙方討論了中東局勢、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運問題、伊朗核能力，以及俄羅斯對烏克蘭的戰爭。

古柏並敦促中國停止對俄羅斯提供經濟支持，並推動立即停火。英國外交部表示，古柏與王毅也討論蘇丹衝突及剛果民主共和國伊波拉（Ebola）疫情等非洲議題，但未提及台灣或台灣海峽。

不過，中國外交部2日發布的會談紀錄則指出，王毅曾向英方說明北京對台灣及香港問題的立場，並表示古柏重申英國自與中國建交以來的對台政策沒有改變，也不會改變。

結束北京行程後，古柏前往深圳，與中國企業、投資人及科技產業高層會晤，並推動英中在AI安全及相關標準制定方面的合作。她也見證中國在AI及機器人技術領域的發展成果，並與深圳市委書記靳磊舉行雙邊會談。

古柏4日轉往印度首都新德里，與印度總理莫迪（Narendra Modi）及外交部長蘇杰生（S. Jaishankar）會談。雙方討論海上安全、供應鏈安全、經濟發展以及荷莫茲海峽局勢等議題。

此外，古柏也與印度煤礦暨礦產資源部長芮迪（G. Kishan Reddy）舉行會談，聚焦關鍵礦物供應鏈韌性與多元化合作。雙方並共同啟動英印關鍵礦物全球供應鏈觀測站（GSCO）。

英國外交部表示，GSCO是英印科技安全倡議的重要計畫，未來將透過AI技術與衛星系統，提供全球關鍵礦物流向即時資訊，並協助偵測供應鏈潛在風險與脆弱環節。