中非伊波拉疫情擴大！　WHO：確診逼近500例奪84命

▲伊波拉疫情升高。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）最新公布數據顯示，非洲中部伊波拉疫情持續快速擴大，剛果民主共和國與烏干達累計確診病例已逼近500例，死亡人數達84人。世衛警告，疫情蔓延速度極快，若未能有效控制，規模可能進一步擴大，引發國際關注。

法新社報導，世衛在每日疫情更新報告中指出，3周前宣布爆發疫情的剛果民主共和國，目前已累計452例確診病例，其中82人死亡。鄰國烏干達則通報19例確診病例及2例死亡。

根據兩國政府向世衛通報的資料，截至目前累計確診病例達471例，死亡84人。其中確診病例較前一天增加100例，死亡人數增加20人，顯示疫情仍處於快速擴散階段。

世衛已將這波疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，並持續協調國際資源投入防疫工作。外界擔憂，若疫情無法迅速獲得控制，恐演變為有紀錄以來規模最大的伊波拉疫情之一。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）一名高階官員表示，根據模型推估，若缺乏足夠且有效的公共衛生介入措施，目前疫情規模可能重演2014年西非伊波拉大流行。當年疫情造成超過2.8萬人感染、逾1.1萬人死亡，是歷來最嚴重的伊波拉疫情。

CDC預測與疫情分析中心主任艾薛爾（Jason Asher）在記者會上坦言，「那種規模是有可能發生的。」他指出，疫情未來發展仍取決於各國防疫措施的執行情況以及國際支援力度。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則表示，目前疫情擴散速度相當驚人，國際社會正處於追趕疫情的狀態。他呼籲各國加強合作，在疫情爆發地區迅速控制傳播鏈，並協助鄰近國家提升監測與應變能力。

譚德塞說，「我們必須就地遏止疫情蔓延、支援目前正在抗疫的國家，並確保鄰國做好準備，一旦出現病例就能立即偵測並迅速採取行動。」他強調，伊波拉雖然致死率高，但國際社會已掌握控制疫情的方法，關鍵在於能否及時採取行動並投入足夠資源。

譚德塞表示，「這是一場嚴峻的疫情。我們知道如何阻止它，但我們必須迅速行動，攜手合作。」