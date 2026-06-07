　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點

中非伊波拉疫情擴大！　WHO：確診逼近500例奪84命

▲伊波拉疫情升高。（圖／路透）

▲伊波拉疫情升高。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

世界衛生組織（WHO）最新公布數據顯示，非洲中部伊波拉疫情持續快速擴大，剛果民主共和國與烏干達累計確診病例已逼近500例，死亡人數達84人。世衛警告，疫情蔓延速度極快，若未能有效控制，規模可能進一步擴大，引發國際關注。

法新社報導，世衛在每日疫情更新報告中指出，3周前宣布爆發疫情的剛果民主共和國，目前已累計452例確診病例，其中82人死亡。鄰國烏干達則通報19例確診病例及2例死亡。

根據兩國政府向世衛通報的資料，截至目前累計確診病例達471例，死亡84人。其中確診病例較前一天增加100例，死亡人數增加20人，顯示疫情仍處於快速擴散階段。

世衛已將這波疫情列為「國際關注公共衛生緊急事件」，並持續協調國際資源投入防疫工作。外界擔憂，若疫情無法迅速獲得控制，恐演變為有紀錄以來規模最大的伊波拉疫情之一。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）一名高階官員表示，根據模型推估，若缺乏足夠且有效的公共衛生介入措施，目前疫情規模可能重演2014年西非伊波拉大流行。當年疫情造成超過2.8萬人感染、逾1.1萬人死亡，是歷來最嚴重的伊波拉疫情。

CDC預測與疫情分析中心主任艾薛爾（Jason Asher）在記者會上坦言，「那種規模是有可能發生的。」他指出，疫情未來發展仍取決於各國防疫措施的執行情況以及國際支援力度。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）則表示，目前疫情擴散速度相當驚人，國際社會正處於追趕疫情的狀態。他呼籲各國加強合作，在疫情爆發地區迅速控制傳播鏈，並協助鄰近國家提升監測與應變能力。

譚德塞說，「我們必須就地遏止疫情蔓延、支援目前正在抗疫的國家，並確保鄰國做好準備，一旦出現病例就能立即偵測並迅速採取行動。」他強調，伊波拉雖然致死率高，但國際社會已掌握控制疫情的方法，關鍵在於能否及時採取行動並投入足夠資源。

譚德塞表示，「這是一場嚴峻的疫情。我們知道如何阻止它，但我們必須迅速行動，攜手合作。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
421 1 9187 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
黃仁勳來台5次不見賴清德　《環球》3大解讀：極具分量的表態
梅雨鋒面滯留倒數　2天「全台雨最劇」
今午後雨最大　鋒面明接近「全台下8天」
伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭　將向最高領袖傳話
19歲「天才少女」法網奪冠　本世紀最年輕紅土大滿貫球后

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台旅客赴泰身上0現金　遇海關抽查行程全泡湯

英外相結束訪問中國印度　聚焦經濟與安全事務

中非伊波拉疫情擴大！　WHO：確診逼近500例奪84命

赫格塞斯紀念諾曼第登陸82週年　籲歐洲應對移民問題

伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭　將向最高領袖傳話

川普決策被監控？　五角大廈對以色列情報警戒升至「危險」

習近平時隔7年訪北韓　美聯社：北京出手最新布局

中國斷鍊危機！日本關鍵金屬「進口歸零」　車用航太成本暴增3倍

7月大男嬰遭以軍「開槍爆頭」當場亡！　子彈貫穿一家3口

投票爭議炸鍋！2.5萬人怒吼「重選」堵開票所　隔百公尺KPOP演唱會

北市嗨「小貓熊來台」是雙城論壇成果！　沈伯洋：小貓熊應該很疑惑

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧跑步機跳韓泰版〈GO！〉　她癱坐地...累喊：我要回家了

北市大安區「台哥大巨型招牌」整塊掉落　2行人遭砸送醫

醉女倒住家1樓...被9樓68歲阿伯帶回家　她20分鐘後驚醒怒告性騷

回應對台140億美元軍售案！　川普：隨時都可以跟賴清德談

世紀合體！黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」下秒送大禮　全場嗨翻

陳傑憲拿MVP「又講到林安可了」　嘴砲後暖喊：我們都挺你

南鯤鯓代天府驚傳陣頭推擠衝突！現場超混亂　警緊急介入制止

高雄公車傳爆炸聲！兩側車窗遭貫穿碎裂

驚悚！埔鹽所長雙腿遭輾斷　毒駕男冷血倒車衝撞畫面曝

台旅客赴泰身上0現金　遇海關抽查行程全泡湯

英外相結束訪問中國印度　聚焦經濟與安全事務

中非伊波拉疫情擴大！　WHO：確診逼近500例奪84命

赫格塞斯紀念諾曼第登陸82週年　籲歐洲應對移民問題

伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭　將向最高領袖傳話

川普決策被監控？　五角大廈對以色列情報警戒升至「危險」

習近平時隔7年訪北韓　美聯社：北京出手最新布局

中國斷鍊危機！日本關鍵金屬「進口歸零」　車用航太成本暴增3倍

7月大男嬰遭以軍「開槍爆頭」當場亡！　子彈貫穿一家3口

投票爭議炸鍋！2.5萬人怒吼「重選」堵開票所　隔百公尺KPOP演唱會

「粽葉」丟錯恐挨罰6千元　環境部揭正確分類：無法堆肥

台旅客赴泰身上0現金　遇海關抽查行程全泡湯

梅雨旺盛期！　恐致災滯留鋒要來了

大水蟻是「特化蟑螂」　專家揭恐怖數量：可能已住你家5年

頑童MJ116高雄開唱「豪砸1.3億元」　特別打造驚喜亮點寵粉

夏季電價之爭的真問題「不是缺電」　而是誰在製造「缺電想像」

看好OpenAI與產業長線發展　孫正義：AI革命規模將是網路泡沫的50倍

七大都市傳說改編！學生被鎖停屍間「疑似啃咬屍體」驚悚劇情曝光

理財≠狂省錢「不外食、不買咖啡」　財務專家：懂花錢更重要

梅雨鋒面滯留倒數　2天「全台雨最劇」

【世紀同框】黃仁勳虧Faker用「骨董顯卡」！　下秒送大禮全場嗨翻

國際熱門新聞

川普被監控？美對以情報警戒升至危險

7月大男嬰遭以軍「開槍爆頭」　當場喪命

時隔7年訪北韓　北京出手最新布局

44歲男苦存1億　險孤獨死才驚覺毫無意義

Google申請要放6400萬隻蚊子！

黃仁勳大口塞五花肉！　韓版兆元宴他霸氣買單

伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭　將向最高領袖傳話

短裙女硬騎骨折奈良鹿　日官方回應

2.5萬人怒吼「重選」抗議　附近KPOP演唱會

最勇敢男童「肉身擋球棒」護媽　搶救不治

日航、全日空「燃油附加費」狂飆　恐破6萬

中國斷鍊！日本關鍵金屬「進口歸零」

父退休開賓士超風光　死後獨子查存摺傻眼

中非伊波拉疫情擴大！　WHO：確診逼近500例奪84命

更多熱門

相關新聞

陸醫療專家組赴剛果　支援伊波拉防疫

陸醫療專家組赴剛果　支援伊波拉防疫

剛果民主共和國伊波拉疫情引起全球關注，中國大陸派出的抗疫醫療專家組2日抵達金夏沙，將展開為期三個月的對外醫療援助，支援當地伊波拉疫情防控工作。

快訊／防伊波拉新措施　即起疫區2國入境提供免費採檢

快訊／防伊波拉新措施　即起疫區2國入境提供免費採檢

盧比歐：美政府擬任命官員　協調伊波拉防疫工作

盧比歐：美政府擬任命官員　協調伊波拉防疫工作

WHO示警伊波拉疫情「會更惡化」！3大挑戰曝

WHO示警伊波拉疫情「會更惡化」！3大挑戰曝

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

川普封殺WHO　美防疫官員「只准旁聽」

關鍵字：

WHO中非伊波拉疫情

讀者迴響

熱門新聞

17歲女友酒後被抱進房　她追上關心同遭淫辱

驚悚！埔鹽所長雙腿遭輾斷　毒駕男冷血倒車衝撞畫面曝

博士老闆花3萬包養少女　一代價換免關

陸33歲男星驚傳家中猝死！新劇才剛殺青1個月

最容易存到第一桶金的星座TOP5

黃仁勳不見賴清德　《環球》3大解讀

陸14歲少女溺斃　男友人喝奶茶看戲不救人

直擊／全台灣都在問！孫淑媚醫美醫生終於現身了

台指期夜盤崩跌3000點刷紀錄！　法人：見2訊號進場才安全

洪慈庸遭嗆「靠弟當立委」　她親怒回擊

毒駕男衝撞所長「無保請回」法官理由曝

修手機「等1小時」　台人效率驚呆外國人

女孩冒多處「咖啡牛奶斑」醫一看皺眉！恐藏遺傳疾病

被iOS 27拋棄！2款iPhone恐告別更新

獨／虐死萱萱惡男再起底　酒駕自撞醉癱躺地吹氣爆表

更多

最夯影音

更多
北市嗨「小貓熊來台」是雙城論壇成果！　沈伯洋：小貓熊應該很疑惑

北市嗨「小貓熊來台」是雙城論壇成果！　沈伯洋：小貓熊應該很疑惑
孫淑媚.鍾欣凌.丁寧跑步機跳韓泰版〈GO！〉　她癱坐地...累喊：我要回家了

孫淑媚.鍾欣凌.丁寧跑步機跳韓泰版〈GO！〉　她癱坐地...累喊：我要回家了

北市大安區「台哥大巨型招牌」整塊掉落　2行人遭砸送醫

北市大安區「台哥大巨型招牌」整塊掉落　2行人遭砸送醫

醉女倒住家1樓...被9樓68歲阿伯帶回家　她20分鐘後驚醒怒告性騷

醉女倒住家1樓...被9樓68歲阿伯帶回家　她20分鐘後驚醒怒告性騷

回應對台140億美元軍售案！　川普：隨時都可以跟賴清德談

回應對台140億美元軍售案！　川普：隨時都可以跟賴清德談

熱門快報

抽！高雄啤酒音樂節門票

抽！高雄啤酒音樂節門票

終瑜等到你！即日起至6/21止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄啤酒音樂節門票等你抽

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

抽！愛麗絲夢遊仙境：兔子洞的秘密門票

即日起至6/28止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

天天簽到！抽 WBC 世界大神系列限定商品

二刀流球迷快來！即日起至6/14止，只要完成連續簽到任務，就有機會抽中大谷翔平限量周邊！

抽！巧虎舞臺劇門票

抽！巧虎舞臺劇門票

即日起至6/30止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《銀河怪盜的祕密》門票，一人中獎，兩人同行！

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

北車燈箱掃碼抽KKBOX門票

即日起至東森廣場北車K區掃描應援燈箱，抽KKBOX風雲榜門票，再送$50元商場券！

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面