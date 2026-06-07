赫格塞斯紀念諾曼第登陸82週年　籲歐洲應對移民問題

▲美國戰爭部長赫格塞斯。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）6日在法國諾曼第出席二戰諾曼第登陸82周年紀念活動時表示，歐洲正面臨移民帶來的挑戰，並呼籲歐洲各國採取更多行動應對相關問題，同時強調歐洲盟友應承擔更大防務責任，與美國共同維護安全。

法新社報導，赫格塞斯在法國北部諾曼第寇維爾蘇梅（Colleville-sur-Mer）美軍墓園發表演說，紀念1944年盟軍登陸諾曼第的重要歷史時刻。不過，他並未出席稍後舉行的主要國際紀念儀式。

赫格塞斯表示，「遺憾的是，如今歐洲各地海灘正受到不同危險意識形態的衝擊。」他提到，持續有船隻與移民抵達西班牙、義大利、希臘及保加利亞等國海岸，「歐洲各國政府何時才會採取行動應對這場入侵？或者為時已晚？」這番談話呼應川普政府長期以來的立場，即認為大規模移民對歐洲社會與文明構成威脅。

除了移民議題外，赫格塞斯也將焦點放在跨大西洋安全合作上。他表示，美國將持續扮演領導角色，但有能力的盟友也必須承擔責任，在關鍵時刻與美國並肩而立。

赫格塞斯指出，「只有靠實力才能確保和平。」他表示，維持和平需要大西洋兩岸共同投入，包括提升戰備能力、共享軍事資源，以及展現堅定的政治意志；他進一步表示，歐洲國家應增加對國防的投入，確保能夠為自身安全承擔更多責任。現場出席活動的來賓包括法國國防部長沃特蘭（Catherine Vautrin）。

赫格塞斯在演說中並未直接提及目前持續中的美伊衝突，但重申強化盟友合作與軍事準備的重要性，認為這是維護區域與全球穩定的關鍵。