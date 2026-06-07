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伊朗媒體：巴基斯坦部長抵德黑蘭　將向最高領袖傳話

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）

▲伊朗新任最高領袖穆吉塔巴。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美伊和談持續進行之際，巴基斯坦進一步加強斡旋角色。伊朗媒體報導指出，巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）已抵達德黑蘭，將向伊朗最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）轉達來自巴基斯坦陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）的「特別訊息」。與此同時，黎巴嫩軍方高層也前往巴基斯坦，顯示相關外交協調行動持續進行。

伊朗學生通訊社（ISNA）報導，巴基斯坦總理夏立夫（Shehbaz Sharif）已向納克維下達有關美伊談判的「具體指示」。不過，報導並未透露穆尼爾的「特別訊息」內容，也未說明訊息將以何種方式傳達給伊朗最高領袖。

另一方面，黎巴嫩方面表示，黎巴嫩軍方司令海卡爾（Rodolphe Haykal）已於今天抵達巴基斯坦，預計與穆尼爾舉行會談。一名要求匿名的知情人士向法新社表示，海卡爾此行與巴基斯坦試圖斡旋解決美伊爭端有關，目前美國與伊朗正持續就終止中東戰爭進行談判。

這名消息人士指出，「黎巴嫩是談判的關鍵一環。」由於黎巴嫩局勢與美伊談判進展相互牽動，因此相關各方正透過不同管道進行協調。

本輪衝突始於2月28日美國與以色列聯手發動軍事行動，造成前伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）身亡。隨後，真主黨（Hezbollah）於3月2日向以色列發動攻擊，黎巴嫩也因此被捲入戰事。

以色列其後對黎巴嫩展開大規模空襲及地面攻勢，造成近3600人死亡。儘管以色列與黎巴嫩近期已達成新的停火協議，但雙方衝突仍未完全停止。

以色列軍方6日表示，過去兩天內已在黎巴嫩南部打擊約150個真主黨目標，顯示當地軍事行動仍在持續進行中。

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