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川普決策被監控？　五角大廈對以色列情報警戒升至「危險」

▲▼五角大廈。（圖／路透）

▲美媒爆料，五角大廈將以色列情報警戒升至最高級。（圖／路透）

記者許力方／綜合報導

美國全國廣播公司（NBC）引述消息人士報導指出，五角大廈近期已將對以色列的反情報威脅評估提高至最高層級，反映美方對以色列可能加強蒐集美國政府內部資訊的疑慮升高，主要在於蒐集川普政府在中東衝突上的內部討論與決策動向。

五角大廈升高警戒　聚焦情報蒐集風險

根據報導，多名現任及前任美國官員透露，美國國防情報局（DIA）近幾周完成新的反情報評估，將以色列列入最高警戒層級，警戒升高的背景，是川普與以色列總理納坦雅胡在多項中東議題上空中較勁。雙方上周一次通話氣氛緊繃，川普事後坦言，曾在通話中罵納坦雅胡「瘋了」。

官員指出，DIA曾發布一則內部訊息，五角大廈擔心以色列正加大力度，鎖定美國高層官員進行監控，以蒐集川普政府在中東衝突上的內部討論與決策動向。

以色列否認指控　白宮稱報導失真

對此，以色列駐美大使館強烈否認相關內容，強調以色列不會對美國政府或美方官員從事情蒐活動，相關說法與事實不符。白宮也表示，報導並未反映真實情況，消息來源對實際情勢理解有限；五角大廈則未回應。

美國官員指出，儘管盟友與對手彼此刺探情報在國際間並不罕見，但以色列近期的作為已明顯超出美方認為「正常且可預期」的範圍，美國同樣曾被揭露對盟邦進行情資蒐集。

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