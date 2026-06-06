習近平時隔7年訪北韓　美聯社：北京出手最新布局

▲習近平與金正恩去年會談。（圖／翻攝新華社）



記者許力方／綜合報導

中國與北韓6日同步宣布，中國國家主席習近平將於下周訪問北韓，這將是他自2019年後、近7年內首度踏上平壤，也是近年少見的重要出訪安排。外媒普遍解讀，北京希望在北韓與俄羅斯關係持續升溫之際，重新強化對平壤的戰略影響力。

同步官宣訪問 中國北韓戰略布局受矚目



中國官方表示，此行目的在於深化雙邊關係，推動區域和平與穩定，而中國與北韓傳統友好合作持續發展，為雙方帶來實質成果。《美聯社》報導，北京此時安排高層訪問北韓，被視為對區域局勢的最新布局，因為近年來，北韓領導人金正恩持續強化與俄羅斯的合作，引發外界關注中國的影響力是否被削弱。

報導引述國際危機組織分析師威廉楊（William Yang）分析指出，中國仍是北韓最大貿易夥伴與主要援助來源，因此北京不願在東北亞權力結構中失去主導位置。習近平此行除了展現政治支持，也意在確保中國於區域安全架構中的核心角色。

▲普丁、習近平、金正恩去年世紀同框 。（圖／翻攝新華社）



核設施先曝光 金正恩釋出談判訊號



北韓近期動作也備受關注。就在訪問消息公布前，平壤才公開一座疑似用於生產核武材料的新設施，金正恩宣稱將持續以更快速度擴大核武能力。專家認為，他選擇在習近平來訪前公開該設施，顯示有意提前坐實北韓作為核武國家的地位。

分析人士指出，金正恩希望藉由取得國際社會對其核武國身分的承認，進而要求解除制裁；最終，他可能會推動與美國展開軍控談判，以部分交出核能力換取政治與經濟讓步。習近平這次訪問北韓，外界解讀，是中國對周邊外交與地緣布局的重要訊號。