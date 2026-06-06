中國斷鍊危機！日本關鍵金屬「進口歸零」　車用航太成本暴增3倍

▲稀有金屬「鎢」價格飆漲，中國對日本供應鏈形同中斷。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

受到「台灣有事」影響，日本關鍵稀有金屬供應鏈再亮紅燈！汽車（包括電動車）與製造業不可或缺的稀有金屬「鎢」（Tungsten）傳出今年2至4月，中國對日本出口量全面歸零，原因與北京當局強化出口管制與外交緊張有關，導致日本企業被迫緊急轉向他國採購，但價格飆漲超過3倍，衝擊整體生產成本與供應鏈穩定。

根據日媒《產經新聞》、《共同社》，鎢被廣泛用於汽車零件加工、鑽頭及高硬度工具製造，是製造業不可或缺的核心材料之一。然而，中國海關總署統計數據顯示，今年2至4月，中國對日本出口的碳化鎢與鎢粉末全面掛零，形同供應斷鏈。業界分析，中國約占全球鎢產量8成，在掌握主導供應鏈的情況下，政策變動立即衝擊全球市場。

在供應緊縮下，日本企業已明顯感受到成本壓力升高。住友電氣工業社長井上治在5月記者會時直言，「來自中國的採購已完全中斷」，指出公司原本約3成原料依賴中國，如今被迫轉向仰賴美國等其他國家市場進口，但因替代供應成本高漲，已決定將產品價格最高調漲約6成。

另一大廠三菱綜合材料則宣布，自6月接單起，鎢相關超硬材料價格調升至原本的3倍以上，反映原料成本急遽攀升。

▲日本首相高市早苗5日出席參議院預算委員會接受質詢。（圖／達志影像／美聯社）

業界人士也透露，市場已出現「搶先備貨」現象，不少製造商為確保庫存而加速提前下單，進一步推升供需緊張。儘管企業積極尋求替代來源，但短期內仍難以完全填補中國加強出口管制後所造成的供應缺口。

《產經新聞》指出，生產磁鐵時稀土不可或缺，然而中國卻將稀土、鎢同樣列入軍民兩用物項出口管制清單，而在生產飛彈、砲彈時，鎢同樣是重要材料。對此，鎢產量占全球8成的中國，從2025年8月起就將鎢列為出口管制對象，以此對抗美國川普政府關稅政策。日本國內業者坦言，其實從日中關係惡化前，鎢的供應速度便持續減緩。

面對供應風險，日本企業正同步強化回收體系，以降低對進口依賴。住友電工已投資約160億日圓在富山縣興建新工廠，強化廢舊工具回收原材料的再生能力；三菱綜合材料也在秋田縣及德國擴充處理設施，試圖建立更完整的循環供應鏈。產業界普遍認為，鎢供應危機恐將持續推動製造業供應鏈重組與成本結構重估。