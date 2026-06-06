投票爭議炸鍋！2.5萬人怒吼「重選」堵開票所　隔百公尺KPOP演唱會

▲6月5日，從首爾市松坡區蠶室7洞第2投票所的投票箱，被運往奧林匹克公園手球競技場開票所進行開票，現場聚集民眾圍觀。（圖／VCG）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓3日實施第9屆全國性地方選舉，然而首爾、仁川部分投票所卻缺乏足夠投票用紙，引來極右派網紅與民眾連日抗議，阻止中選會運送投票箱進行開票。事件延燒至今，2萬5000名示威群眾聚集至奧林匹克公園，他們封鎖開票所、呼籲重選；同一時間，僅距離數百公尺處卻舉行K-POP音樂節，夾雜著數萬名觀眾與示威人潮。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《YTN News》，首爾市松坡區奧林匹克公園內的開票所附近，現場示威群眾高喊「重選」、「解散中選會」等口號，並揮舞太極旗（南韓國旗）與美國國旗，要求徹查選務爭議。主辦單位與警方統計現場人數出現落差，警方估算約1萬2000人，但部分現場與媒體指規模一度擴大至2萬5000人，且人潮仍持續增加。

抗議行動集中在首爾奧林匹克體操競技場（KSPO Dome）一帶，380多個投票箱滯留在投票所內無法搬出，示威者更在多達10個出入口設置障礙物、以桌椅封鎖通道，阻止人員與車輛進出，現場形成「封鎖開票所」狀態。

另一方面，現場從早到下午現場人數快速增加，從數千人攀升至上萬人，網路直播主號召民眾攜家帶眷到場聲援，停車場與餐廳擠得水洩不通。

警方部署約360名機動隊員維持秩序，並在主要出入口處輪替駐守，以防止衝突或強行闖入事件發生。

然而，距離抗議區僅約100公尺的體育場館，卻同時進行K-POP音樂節與演唱會活動「Weverse Con Festival」，包括Apink、ILLIT、ENHYPEN、Rain等偶像團體與知名歌手進行演出，現場聚集大量年輕觀眾。

對此，主辦單位已調整入場流程與動線，手環領取方式也有所更改，並加派安全人員，避免兩邊人潮交錯造成推擠風險，但仍有部分示威者進入周邊區域，使觀眾出現不安情緒。38歲金姓民眾受訪感嘆，「部分群眾越界示威抗議，我們這裡都是準備看演唱會的觀眾，由於很多年輕朋友聚集在此，我們不希望受到波及。」

據悉，包含先前投票爭議的松坡區部分投票箱，目前約有380個投票箱仍滯留在開票所內，尚未完成移送至選務機關。對此，南韓中選會表示正與警方協調搬運時機，但因現場持續對峙而延宕。