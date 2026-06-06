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苦存2千萬！44歲男住老公寓、吃打折便當　在家「險孤獨死」才醒悟

44歲男「住老舊公寓、吃打折便當」苦存1億　險孤獨死才驚覺毫無意義

圖文／CTWANT

財富自由一定幸福嗎？日本東京一名44歲的上班族中村先生（化名）年薪約650萬日圓（約新台幣140萬元），靠著長年穩定投資，累積超過1億日圓（約新台幣2100萬元）的資產。但他極度節儉，獨居在月租僅7.8萬日圓（約新台幣15366元）的木造老公寓，假日足不出戶，僅靠滑手機打發時間。未料某天深夜他突然心臟不適、昏倒在床榻旁，所幸一度恢復意識打119求救，但差點孤獨死的震撼教育，才促使他改變對財富與人生的定義。

根據日媒《The Gold Online》報導，租屋住在東京一間木造老公寓的中村先生，在一個平凡的深夜，他突感胸口劇痛、呼吸困難，隨即眼前一片漆黑倒地；不知過了多久，他才恢復微弱意識，並顫抖地撥打119求救，當救護人員焦急詢問「有沒有可以立刻聯絡的家人或朋友」時，他卻當場愣住。因為中村先生母親已故、父親失聯逾十年，假日更沒有能一通電話隨叫隨到的朋友。

緊急就醫後，中村先生逃過死劫。但救護人員詢問之下他卻沒有人可以聯絡，這才讓躺在病榻上、確診為嚴重心律不整的中村驚覺，若當晚就此離世，恐怕根本無人知曉，自己多年來追求的財富自由，瞬間顯得毫無意義。

中村20歲出頭便開始指數型基金投資，將每月薪資與獎金扣除最低生活費後，全數投入證券戶，即便遭遇雷曼兄弟風暴或新冠疫情等全球股災，依舊淡定持續加碼。為了將固定開銷壓到最低，他刻意忽略自身財力，選擇住在屋齡35年、距離車站步行達12分鐘的舊公寓內，晚餐只吃打折便當，休假則靠免費手機遊戲打發時間。

他坦言，過去只要看著資產管理App上的數字不斷攀升，內心就能獲得極大的安全感，但這場深夜驚魂成為中村先生改變的契機。他決定不再當金錢的奴隸，開始學習「用金錢購買舒適與體驗」。

中村搬離老舊公寓，換到生活機能佳、格局寬敞的新公寓，月租雖然翻倍至14.5萬日圓（約新台幣28565元），卻是第一次體會到在舒適廚房料理、在乾淨浴室泡澡的幸福感。飲食方面，他告別快過期的打折便當，開始光顧精緻的定食餐廳。中村也徹底打消提早退休的念頭，體認到職場不只是賺錢的場所，更是他與社會保持連結、證明自己存在的命脈。

報導指出，據日本少額短期保險協會發布的「孤獨死現狀報告」顯示，孤獨死個案中男性高達83.3%，且65歲以下的青壯年族群佔比高達46.1%，證實孤獨死早已不是老年人的專利，而是現役世代必須面對的切身危機。

中村如今將人生新目標設定為「結交能互相扶持的朋友」，雖然他自嘲對一個40多歲的中年人來說，這比賺1億日圓（約新台幣2100萬元）還要困難，但隨著他願意推開緊閉的心房、涉足外面的世界，身旁的人都發現他的神情已變得比過去明亮許多。

中村耗時20年累積上億資產的自律精神固然令人敬佩，但他的狀況也為大眾敲響警鐘。理財固然重要，但若為了追求存摺上的數字，而選擇割捨生活體驗、人生回憶與人際網絡，最終恐落入本末倒置的窘境。錢財真正的價值，從來不在於戶頭裡凍結的總額，而是在於如何透過合理的消費，為自己換取更有品質、更有溫度的豐盈人生。

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