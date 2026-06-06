德州宣布災難狀態！連爆2例「食肉寄生蟲」　加拿大祭牲畜禁令

▲德州一處農場牛隻遭新世界螺旋蠅幼蟲感染。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

加拿大食品檢驗局宣布，即日起對美國德州實施臨時性牲畜進口禁令。凡是入境前21天內曾待在德州的牛隻與馬匹，一律禁止越境進入加拿大，成為德州爆發螺旋蠅疫情後，首個對美採取邊境管制的鄰國。

綜合ABC等外媒，美國農業部（USDA）證實，德州本周稍早通報60年來首例「新世界螺旋蠅」（New World Screwworm，NWS）感染案例後，5日出現第二起案例。

2例相距不到9公里 德州宣布災難狀態

第一例為薩瓦拉縣（Zavala County）拉普賴爾鎮（La Pryor）一頭出生僅3周的小牛，幼蟲在其臍帶部位被發現，距離墨西哥邊境約48公里。第二例則是距首例不到9公里處一頭1個月大的小牛，地點在當局設立的20公里管制區範圍內。

德州州長艾伯特（Greg Abbott）5日宣布該州進入「災難狀態」，因疫情已對德州農業構成迫切威脅，且很可能在整個夏天持續蔓延。

幼蟲鑽入活體啃食血肉 人類也有感染風險

新世界螺旋蠅之所以令農業官員聞之色變，原因在於其獨特且殘酷的繁衍方式。雌蠅會將卵產在溫血動物的開放性傷口或黏膜上，孵化後數百隻幼蟲以銳利口器鑽入活體組織啃食血肉，若未及時救治，宿主最終將因此死亡。牛、羊、馬等牲畜首當其衝，人類也有感染風險，但美國衛生官員強調，目前對公眾健康的威脅極低。

為防止疫情擴散，農業部與德州動物健康委員會聯合成立事故指揮小組，在出現病例的地點周邊劃出約20公里的隔離檢疫區，實施移動管制、隔離與加強監測。

每周釋逾1億隻絕育雄蠅 啟動生物防治

農業部也採取生物防治策略，目前每周在美國及墨西哥釋放逾1億隻經輻射絕育處理的雄蠅，讓野外雌蠅與不孕雄蠅交配後產下無法孵化的卵，使族群逐代凋零。此技術曾在1960與1970年代協助美國成功根除螺旋蠅，2016年佛羅里達礁島群爆發疫情時也奏效，但部分專家對於此次能否有效遏制疫情持保留態度。

恐衝擊美牛市場 加拿大祭進口禁令

農業部長羅林斯（Brooke Rollins）強調，目前肉品食安不受影響，食品供應100%安全。但這波疫情對美國牛肉市場的衝擊同樣不容小覷，受長期乾旱與飼料成本高漲影響，美國目前牛隻存欄量已降至75年來低點，嘉吉（Cargill）、泰森食品（Tyson Foods）與JBS等大型肉品加工業者早已面臨貨源吃緊。若疫情在德州大範圍失控，當地畜牧業可能遭受高達18億損失。

加拿大2025年從美國進口牲畜達55萬頭，官員評估螺旋蠅因偏好溫暖潮濕環境，不太可能在加拿大氣候下存活，但仍呼籲農民密切觀察牲畜傷口，若有「伴隨分泌物或異味」的傷口應提高警覺，曾前往德州的民眾也應留意寵物狀況。

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