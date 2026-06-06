以為仇家還在車上！美國槍手瘋狂掃射　50歲婦遭誤殺中彈身亡

▲槍手在加油站朝一輛轎車開數十槍，導致車內無辜婦女中彈身亡。（圖／哈蒙德警察局）

記者羅翊宬／綜合報導

美國路易斯安那州哈蒙德（Hammond）驚傳誤殺事件！一群槍手疑似鎖定特定目標，一路尾隨車輛至加油站後，突然向某停放車輛開火狂射70至80發子彈。警方調查發現，原本遭鎖定的人早已不在車上，反而造成車內的50歲女子謝帕德（Patricia Shepard）無辜喪命。警方痛批嫌犯行徑冷血，誓言追查到底。

根據美媒《ABC News》報導，事件發生於當地時間5日凌晨。哈蒙德警察局長柏傑隆（Edwin Bergeron Jr.）在記者會上指出，嫌犯犯案前曾在一處農場附近監視一輛轎車，並認定車內載有他們的目標人物。

不過警方表示，遭鎖定的對象雖然曾一度搭乘該車，但後來已改搭其他人的車輛離開。柏傑隆說明，「某個時間點，他確實在那輛車裡，但之後離開，改搭別人的車。」

警方指出，該輛車隨後離開農場，前往當地一間雪佛龍（Chevron）加油站，嫌犯則一路尾隨。當駕駛下車進入加油站商店後，嫌犯駕駛的車輛突然靠近目標車輛，隨即展開猛烈掃射。

柏傑隆表示，嫌犯總共開了約70至80槍，當時坐在車內的50歲女子謝帕德身中多槍，不幸當場慘死。他強調，謝帕德是「完全無辜的受害者」，與任何衝突或案件都毫無關聯，「她根本沒有涉入其中。」

警方目前研判至少有2至3名嫌犯涉案，正全力追查其下落。柏傑隆痛斥嫌犯，「我們不會停止追查，直到將這些人送進監獄。因為他們竟然只是以為車上坐著別人，就直接殺害了一名無辜女性。」

調查顯示，嫌犯當時駕駛一輛白色2008年款Honda Civic轎車，該車於本月3日在密西西比州派克郡（Pike County）遭竊，懸掛密西西比州車牌PJY050，且前座乘客側車窗缺失。警方呼籲民眾若掌握相關線索，應立即向哈蒙德警察局通報，協助盡速逮捕涉案嫌犯。