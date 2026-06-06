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美記者認了「當中國代理人」竊取美情資！　最重判10年

▲▼ 美中。（圖／路透）

▲ 美國記者承認當中國代理人。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

曾旅居中國逾十年的50歲美國記者湯瑪斯．保肯二世（Thomas Weir Pauken II）因替中國政府從事非法間諜活動，4日在維吉尼亞州亞歷山大市聯邦法院認罪。他承認從事中國代理人，長期竊取美國政府敏感情報，預計9月1日由聯邦法官宣判，最重面臨10年有期徒刑。

貿易戰期間受招募　收10萬酬勞往返美中

綜合BBC等外媒，根據法庭文件，保肯自2010年起旅居中國，曾任職《中央電視台》、《新華社》等官媒，至少自2019年開始受一名代號「凱西」（Cathy）的中方人員指揮，執行接觸潛在情報資產、轉交通訊設備、匯整情報報告等任務。

法庭文件顯示，保肯是在2017年時任總統川普對中貿易戰期間，透過一名擔任中國國家主席習近平演講稿撰寫人的男性介紹認識。「凱西」向保肯支付至少10萬美元（約新台幣316萬元）酬勞，還多次為他支付旅費，讓他從中國往返美國，為中共國安部獵取情報來源。

此外，保肯也和另外2名代號「理查」（Richard）及「威廉」（William）的中方人員合作，儘管對方聲稱報告是送往日本，保肯仍相信他們實際上為中國政府服務。

出售司法部情資　協助物色網路間諜專家

保肯還曾向一批來自武漢的中國人士出售報告，內容涵蓋科技資訊及美國司法部情資，對方還要求他協助物色網路間諜專家。

美國司法部助理部長艾森伯格（John A. Eisenberg）指控，保肯的行為是對國家的背叛，對國安構成無法接受的風險。

FBI控：中共意圖破壞美國民主制度

FBI反情報與間諜部門助理局長羅扎夫斯基（Roman Rozhavsky）則指出，保肯不僅奉中共國安部之命滲透美國政界，更主動蒐集情報並回報給中方情報人員，認為此案充分說明中共不惜一切破壞美國民主制度的意圖。

保肯的律師伯納姆（Charles Burnham）在庭審結束後則向媒體表示，保肯願意承擔責任，並稱其行動目的是「促進和平關係及推動中國宗教自由」。

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